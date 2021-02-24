Єлизавета ІІ знайшла патронів в організаціях замість Меган та Гаррі, – ЗМІ

Британська королева Єлизавета II традиційно на початку року віддає на покровительство організації членам королівської родини. У зв'язку зі складанням обов'язків Меган Маркл і принца Гаррі, їхні місця стали вакантними.

Тижнем раніше Меган Маркл і принц Гаррі після року випробувального терміну не в складі королівської сім'ї ще раз підтвердили, що не хочуть повертатись до життя у Британії та бути представниками монархії. Відтак, Єлизаветі II довелось забрати у них частину королівських привілегій.

Детальніше про патронажі Королівський театр і Регбійний союз: яких патронажів позбулись принц Гаррі і Меган Маркл

Єлизавета ІІ знайшла заміну Меган Маркл і принцу Гаррі

Про свій офіційний вибір королева оголосить в найближчі дні, але в ЗМІ вже стало відомо, кого обрала Її Величність на місця патронів замість Меган та Гаррі.

Патрон Королівського національного театру (замість Меган) – 56-річний принц Едвард, син Єлизавети II, або його 56-річна дружина Софі.

(замість Меган) – 56-річний принц Едвард, син Єлизавети II, або його 56-річна дружина Софі. Патрон Асоціації університетів Співдружності (замість Меган) – Софі, графиня Уессекська, дружина принца Ендрю.

(замість Меган) – Софі, графиня Уессекська, дружина принца Ендрю. Посада генерал-капітана королівської морської піхоти (Royal Marines​​) (замість Гаррі) – 70-річна принцеса Анна, донька Єлизавети II.

(замість Гаррі) – 70-річна принцеса Анна, донька Єлизавети II. Посада повітряного коменданта Королівських ВПС (Royal Air Force Honington) (замість Гаррі) – 38-річний принц Вільям, спадкоємець престолу після принца Чарльза.

(замість Гаррі) – 38-річний принц Вільям, спадкоємець престолу після принца Чарльза. Патрон Регбійного союзу (замість Гаррі) – принц Вільям.

(замість Гаррі) – принц Вільям. ​Патрон з Футбольної ліги з регбі (замість Гаррі) – принц Вільям.

Наразі королева ще вагається та роздумує над посадами президента та віцепрезидентки благодійної організації The Queen's Commonwealth Trust.