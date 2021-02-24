Єлизавета ІІ знайшла патронів в організаціях замість Меган та Гаррі, – ЗМІ

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Британська королева Єлизавета II традиційно на початку року віддає на покровительство організації членам королівської родини. У зв'язку зі складанням обов'язків Меган Маркл і принца Гаррі, їхні місця стали вакантними.
Тижнем раніше Меган Маркл і принц Гаррі після року випробувального терміну не в складі королівської сім'ї ще раз підтвердили, що не хочуть повертатись до життя у Британії та бути представниками монархії. Відтак, Єлизаветі II довелось забрати у них частину королівських привілегій.
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Про свій офіційний вибір королева оголосить в найближчі дні, але в ЗМІ вже стало відомо, кого обрала Її Величність на місця патронів замість Меган та Гаррі.
Наразі королева ще вагається та роздумує над посадами президента та віцепрезидентки благодійної організації The Queen's Commonwealth Trust.Все, що відомо про вихід із сім'ї Меган Маркл та принца Гаррі упродовж 2020-2021 року – читайте тут.