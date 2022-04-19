Недавно принц Гарри и Меган Маркл тайно встретились с Елизаветой II и принцем Чарльзом в Виндзорском замке. Тогда супруги пообещали, что уже совсем скоро вернутся с правнуками Ее Величества – Арчи и Лилибет.

Важно Меган Маркл и принц Гарри впервые за 2 года тайно встретились с королевой, – СМИ

Королева пригласила принца Гарри и Меган Маркл

В июне Ее Величество будет отмечать платиновый юбилей правления. Если влюбленные примут приглашение королевы, то их можно будет увидеть на многих семейных мероприятиях, в частности выходе на балкон Букингемского дворца и на благодарственной службе в соборе Святого Павла.

Однако они не смогут играть в этих мероприятиях центральную роль, поскольку составили королевские обязанности и официально вышли из монаршей семьи.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images