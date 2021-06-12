Британська королева Єлизавета II побувала на зустрічі з лідерами G7. Після смерті чоловіка вона рідко з'являється на публіці, тому кожен вихід привертає увагу публіки.

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Новий вихід королеви Єлизавети II

Її Величність, принца Чарльза та герцогиню Корнуольську зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Для виходу Єлизавета II обрала вишукану сукню.

Її Величність постала перед камерами у світлій сукні з рожевим квітковим принтом і зеленими листочками. Таке вбрання вона поєднала з чорними туфлями на невисоких підборах. Серед аксесуарів аутфіт королеви доповнювали чорна сумочка, білі рукавиці та мінімалістичні сережки та красиве намисто.

Волосся Єлизавета II вклала в фірмову зачіску, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах.



Новий вихід королеви Єлизавети II / Фото з інстаграму Клеренс-гауз



Новий вихід королеви Єлизавети II / Фото з інстаграму Клеренс-гауз