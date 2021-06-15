У понеділок, 14 червня, експодружжя опублікувало офіційну заяву про завершення шлюборозлучного процесу, який затягнувся на півтора року. Їхній розрив схвалив Вищий суд Лондона. Так, 43-річний первісток принцеси Анни Пітер Філліпс став першим онуком королеви Єлизавети ІІ, який розлучився з дружиною.
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Хоч це сумний день для Пітера і Отем, вони як і раніше ставлять благополуччя і виховання своїх чудових доньок Савани й Айли на перший план. І Пітер, і Отем задоволені, що мирно вирішили питання з дітьми,
– йдеться в офіційній заяві експодружжя.
Додамо, Пітер Філліпс й Отем звернулися до громадськості та представників преси з проханням не втручатися в особисте життя, адже як вони, так і їхні доньки адаптуються до нового періоду.
Пітер Філіпс з ексдружиною та дітьми / Фото Getty Images
Розлучення Пітера Філліпса з дружиною Отем
- Ініціаторкою розлучення після 12 років шлюбу стала невістка королеви Єлизавети ІІ. Вона прийняла рішення піти від чоловіка через сімейні проблеми. Отем планувала повернутися в Канаду і забрати з собою доньок – 10-річну Савану та 9-річну Айлу, через що королівський нащадок був спустошений.
- Колишня дружина Пітера Філліпса – улюблениця Її Величності, тому Єлизавета ІІ болісно відреагувала на розлучення. Вона засмутилася, однак підтримала пару в бажанні спільно виховувати дітей.