Зовсім не боляче: королева Єлизавета II розповіла, як вакцинувалася від коронавірусу

9 січня королева Єлизавета ІІ разом з чоловіком принцом Філіпом першими в королівській родині вакцинувалися від коронавірусу. Днями вона публічно розповіла, що сама процедура була безболісною, а після щеплення вона почувається захищеною.

Її Величність завдяки відеодзвінку зв'язалася з представниками охорони здоров'я, що відповідають за перебіг вакцинації у Великобританії. Вона почула про надзвичайну командну роботу, яка відбувається по всьому Сполученому Королівству, і про життєво важливе значення доставки вакцини до кожної громади.

Важливо Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп вакцинувалися від коронавірусу

Королева Єлизавета II про вакцинацію від коронавірусу

Під час розмови з медиками королева Єлизавета ІІ розповіла про власний досвід вакцинації. Вона запевнила, що все відбулось швидко та безболісно. Нагадаємо, що королівське подружжя отримало перше щеплення у Віндзорському замку.

Це було дуже швидко, і я отримала багато листів від людей, які були дуже здивовані тим, як легко вакцинуватися. А укол – це зовсім не боляче і не шкідливо,

– заявила Її Величність.

Королева Єлизавета ІІ зазначила, що вакцинація від COVID-19 надзвичайно важлива як для кожного громадянина, так і для держави загалом.

"Після того, як ви вакцинувалися, у вас виникає відчуття захищеності. Це, на мою думку, дуже важливо. Я думаю, тим, хто ніколи не робив щеплення, очевидно, важко переступити через себе… Але зараз вони повинні думати про інших людей, а не про себе", – наголосила королева Єлизавета ІІ.

Додамо, незадовго після вакцинації чоловік Її Величності 99-річний принц Філіп потрапив у лікарню через погане самопочуття. Згодом з'ясувалося, що під час обстеження в нього виявили інфекцію, яка не пов'язана з коронавірусом. Днями наймолодший син королівського подружжя принц Едвард запевнив, що батько почувається значно краще, однак досі перебуває під наглядом лікарів.

ринц Чарльз і герцогиня Камілла . Вакцинацію провів королівський лікар в будинку подружжя в Глостерширі, де вони проводять карантин.