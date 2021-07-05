Єлизавета II потішила образом у хустці з зображеннями собак: фото

Королева Єлизавета II вкотре підкорила красивим образом. Вона побувала на Віндзорському кінному шоу. Її Величність з'явилася перед публікою в плащі та хустці смарагдового кольору з зображеннями собак.

Єлизавета II все частіше з'являється на публіці. Вона постає перед камерами у вишуканих образах і з усмішкою на обличчі.

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Новий образ Єлизавета II

Королева обожнює коней, тому не змогла пропустити кінне шоу. Хоча на вулиці літо, проте погода в день заходу була досить прохолодною. Тому Її Величність приїхала на шоу в плащі кольору хакі, під яким, ймовірно, була красива сукня. Головним акцентом образу Єлизавети II стала смарагдові хустка з принтом різних порід собак. Королева дуже любить й цих тварин, тому їм також приділяє особливу увагу.

Такий look Її Величність поєднала з чорними туфлями на низьких підборах. Волосся королева вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила макіяж з насиченою помадою на губах. Довершила аутфіт улюбленими сонцезахисними окулярами.



Єлизавета II в плащі та хустці з зображеннями собак / Єлизавета II



Єлизавета II в плащі та хустці з зображеннями собак / Єлизавета II

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