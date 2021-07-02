Єлизавета II відвідала Королівську Віндзорську конячу виставку, яка відбулася 1 липня у Віндзорському замку. Її Величність відпочила після насиченого туру Шотландією.
Дивіться також Королева Єлизавета II підкорила яскравим образом у синьому пальті: фото та відео
Яскравий образ королеви Єлизавети II
Британська королева постала перед камерами у розкішному пальті бірюзового кольору з великими ґудзиками, з-під якого виднілася елегантна сукня. Такий look вона поєднала з чорними туфлями на низьких підборах.
В руці Єлизавета II тримала чорну сумочку улюбленої моделі. Серед прикрас довершила образ сережками та намистом з перлинами, годинником. Волосся вона вклала у звичну зачіску, а на обличчі зробила макіяж з червоною помадою на губах.
Єлизавета II в бірюзовому пальті / Фото Getty Images
Увагу публіки привернуло те, що під час перегляду виставки Її Величність одягнула сонцезахисні окуляри овальної форми з темними лінзами. Королева виглядала дуже елегантно та стильно.
Єлизавета II в сонцезахисних окулярах / Фото Getty Images