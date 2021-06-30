Королева Єлизавета II прибула до музею Argyll and Sutherland Highlanders Regimental у Шотландії. Будівлю нещодавно відреставрували, тож Її Величність змогла зайти всередину та переглянути експонати.

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Образ Єлизавети II

Для чергової зупинки в турне Шотландією королева Великої Британії приміряла елегантний аутфіт. Вона постала у блакитній сукні з квітковим принтом довжини міді. Зверху вона одягнула лаконічне фіолетове пальто.

Її Величність поєднала вбрання з чорними туфлями із золотистими вставками та на невисоких підборах. Вона доповнила образ сумкою в тон, брошкою з камінням, білими рукавичками, а також фіолетовим капелюшком з квітами.

Єлизавета II вклала волосся кучерями, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на губах.

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Нагадаємо, що турне Шотландією – перший офіційний тур королеви після смерті чоловіка принца Філіпа. Заходи за участі Її Величності присвячені історії та інноваціям.

Єлизавету II супроводжує онук принц Вільям. 30 червня його повинна замінити принцеса Анна, адже герцог Кембриджський повинен виступити з промовою на відкритті пам'ятника принцесі Діані.