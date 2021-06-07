Єлизавета II не задоволена ім'ям правнучки через скандальні заяви Гаррі, – королівський експерт

Довгоочікувана звістка про народження доньки у принца Гаррі та Меган Маркл прогриміла 6 червня, втім, пологи відбулись двома днями раніше – 4 червня у США. Дівчинку назвали у честь королеви та мами Гаррі – Лілібет Діана. Королівський експерт стверджує, що таке ім'я не сподобалось Єлизаветі II, адже воно було її дитячим прізвиськом, а після скандальних заяв пари воно видається недоречним.

За словами Анджели Левін, яка дала інтерв'ю телеканалу ITV Good Morning Britain, принц Гаррі та Меган Маркл використали "дуже особисте та особливе" прізвизько Єлизавети II, особливо після усіх грубих заяв щодо королеви та її сім'ї. Жінка пояснила, що прізвисько Лілібет дав її дідусь – король Георг V, оскільки вона не могла вимовити власного імені у дитинстві.

До слова Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стали батьками

Також цим ім'ям часто називав королеву її покійний чоловік принц Філіп. Навіть у своїй прощальній записці, яку залишила Єлизавета II на труні чоловіка у день похорону, писало, що це "від Лілібет". Коли Анджелу Левін запитали, чи буде королева рада тому, що дівчинку назвали Лілібет, вона відповіла:

Не після того, що сталося. Я думаю, що вона не дуже зраділа цьому, тому що вони (принц Гаррі та Меган, – Showbiz) дуже грубо ставилися до неї. Не думаю, що це хороша ідея. На мою думку, це досить грубо по відношенню до Її Величності Королеви.

"Це було дуже особисте прізвисько від її чоловіка, який помер не дуже давно. Принц Чарльз ніколи б не став називати свою матір Лілібет. Він ніколи не використовував його – це було особливе ім'я, особливо для герцога Единбурзького", – пояснила королівський експерт, додавши, що Гаррі і Меган "принизливо" використали прізвисько королеви.

Думки інших експертів

Журналіст Афуа Адом , який також був на шоу, відповів: "Сказати, що королева буде нещасна через це, відверто смішно. Також буде трохи натягнуто сказати, що королева незадоволена тим, що її правнучка названа на її честь. Я думаю, це кивок любові".



, який також був на шоу, відповів: "Сказати, що королева буде нещасна через це, відверто смішно. Також буде трохи натягнуто сказати, що королева незадоволена тим, що її правнучка названа на її честь. Я думаю, це кивок любові". Скандальний журналіст та критик сім'ї Меган і Гаррі – Пірс Морган – сказав, що рішення принца Гаррі і Меган Маркл використовувати прізвисько королеви для своєї новонародженої дочки було "іронічним", враховуючи, що пара витратила тижні, аби "розгромити королівську сім'ю і монархію".

у березні 2021 року принц Гаррі та Меган Маркл дали скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі , де вщент розкритикували королівську сім'ю, звинуватили у булінгу та расизмі.В інших інтерв'ю принц Гаррі зізнавався, що хотів відійти від сім'ї ще у 20-річному віці , а також що його дружина страждала від надмірної уваги преси та відсутності підтримки у Букінгемі, через що вони відійшли від королівських справ та переїхали жити у США.

Варто додати, що у виданні The Sun повідомляють, що Єлизавета II не була проінформована щодо публікації заяви принца Гаррі про народження доньки. Вона знала про пологи, але коли її внук збирався сповістити світ про народження нащадка, їй не повідомили. Через це Букінгемському палацу довелось швидко реагувати на ситуацію і публікувати вітальні листівки в мережі.

Водночас видання The Times додає, що Гаррі розмовляв зі своєю бабусею до того, як було зроблено вчорашнє оголошення.