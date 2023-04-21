Єлизаветі ІІ мало виповнитися 97 років: король Чарльз вшанував пам’ять мами в день її народження

Королеві Британії Єлизаветі ІІ 21 квітня мало б виповнитися 97 років, проте у вересні 2022 року вона померла. Її син, король Чарльз, з дружиною Каміллою вшанували пам’ять королеви.

На офіційних сторінках королівської родини від імені короля Чарльза написали кілька зворушливих слів у пам’ять Єлизавети ІІ. Раніше стало відомо, що робив Чарльз в останні години перед смертю мами-королеви.

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Там пригадали неймовірне життя королеви Єлизавети II, якій сьогодні мало б виповнитися 97 років.

Королівська сім’я написала, що коли Її Величність народилася у квітні 1926 року, то вона й не очікувала, що колись стане королевою. Але після зречення її дядька, короля Едуарда VIII, її батько отримав престол.

Після смерті короля Георга VI у лютому 1952 року, принцеса Єлизавета стала королевою Єлизаветою II, коли їй було всього 25 років. Її Величність стала монархом, який найдовше правив Британією – єдиною в історії, яка відсвяткувала платиновий ювілей,

– повідомили у королівській сім'ї.

Букінгемський палац також поділився фото усміхненої королеви Єлизавети з 2021 року.



Єлизавета ІІ / Фото з соцмереж королівської сім'ї

Онук Єлизавети ІІ принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон також вшанували пам'ять королеви. Вони запостили фото своєї сім'ї з Єлизаветою та написали, що покійній Величності виповнилося б цього дня 97 років. Вони показали світлину, на якій зображена королева з її онуками і правнуками. Воно було зроблене в Балморалі минулого літа.



Єлизавета ІІ з родиною / Фото з соцмережі принца та принцеси Уельських

Раніше, вже після смерті Її Величності, королівський палац також оприлюднював рідкісне фото, на якому королева зображена з чоловіком, батьками та сестрою. Так у Букінгемі повідомили про завершення процесії похорону Єлизавети II.

Що відомо про смерть королеви Єлизавети

Королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років. На той момент вона перебувала у замку Балморал, Шотландія.

Чутки про погіршення здоров'я королеви поширювались ще задовго до її смерті. Водночас у свідоцтві про смерть Єлизавети вказано, що вона померла через поважний вік.

Її поховали у меморіальній каплиці короля Георга VI поряд з батьком, матір'ю та сестрою. Поруч із нею також перепоховали її коханого чоловіка, принца Філіпа, з яким вона прожила у шлюбі 73 роки.

Лише у червні 2022 року Велика Британія відсвяткувала платиновий ювілей, 70 років, королеви на британському престолі.

Додамо, що після смерті королеви новим монархом Великої Британії став її старший син Чарльз, а його дружина, Камілла – королевою-консортом. Коронація Чарльза III відбудеться 6 травня.