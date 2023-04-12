У Великій Британії королівський експерт та письменник Роберт Джобсон опублікував книжку "Наш Король" (Our King) про Чарльза III. У ній описано останній день королеви Єлизавети II.
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Як Чарльз III провів останні години життя матері
За оповіддю біографа, Чарльз III прибув у Шотландію 8 вересня – у день смерті королеви. Він був біля матері у Балморалі кілька годин, а згодом лікарі повідомили, нібито причин для хвилювання немає.
Чарльз III вирішив повернутися до свого замку Біркхолл та піти до лісу – у природі він намагався знайти розраду та заспокоєння.
Коли життя королеви згасало, її спадкоємець шукав гриби. Що ще важливіше, він черпав розраду та силу з дерев, запаху землі та дзюрчання річки Муїк,
– повідомив королівський експерт.
Під час прогулянки у лісі Чарльзу III повідомили, що стан монархині погіршився. Його терміново доправили до матері, де були лікарі й принцеса Анна. Королева відійшла о 15:10 за лондонським часом.
Чарльз III з Єлизаветою II / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Смерть Єлизавети II: коротко
- Чутки про погіршення здоров'я королеви поширювались ще задовго до її смерті. Та 8 вересня офіційно стало відомо, що Її Величність відійшла у засвіти. На той момент вона перебувала у замку Балморал, Шотландія. Правління перейшло до Чарльза III, коронація якого відбудеться 6 травня.
- Похорон королеви відбувся 19 вересня у Лондоні. Її поховали у Віндзорському замку у каплиці Святого Георгія поруч з чоловіком та її татом, матір'ю та сестрою.
- Через три тижні після втрати офіційно стала відома причина смерті: Єлизавета II померла "від старості". Свідоцтво про смерть підписала принцеса Анна.