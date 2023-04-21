На официальных страницах королевской семьи от имени короля Чарльза написали несколько трогательных слов в память Елизаветы II. Ранее стало известно, что делал Чарльз в последние часы перед смертью мамы-королевы.

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Там вспомнили невероятную жизнь королевы Елизаветы II, которой сегодня должно исполниться 97 лет.

Королевская семья написала, что когда Ее Величество родилась в апреле 1926 года, и она не ожидала, что когда-нибудь станет королевой. Но после сречения ее дяди, короля Эдуарда VIII, ее отец получил престол.

После смерти короля Георга VI в феврале 1952 года принцесса Елизавета стала королевой Елизаветой II, когда ей было всего 25 лет. Ее Величество стало монархом, который дольше всего правил Британией – единственной в истории, отпраздновавшей платиновый юбилей,

– сообщили в королевской семье.

Букингемский дворец также поделился фото улыбающейся королевы Елизаветы с 2021 года.



Елизавета II / Фото из соцсетей королевской семьи

Внук Елизаветы II принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон также почтили память королевы. Они запостили фото своей семьи с Елизаветой и написали, что покойной Величестве исполнилось бы в этот день 97 лет. Они показали фотографию, на которой изображена королева с ее внуками и правнуками. Оно было сделано в Балморале прошлым летом.



Елизавета II с семьей / Фото из соцсети принца и принцессы Уэльских

Ранее, уже после смерти Ее Величества, королевский дворец также обнародовал редкое фото, на котором королева изображена с мужем, родителями и сестрой Так в Букингеме сообщили о завершении процессии похорон Елизаветы II.

Что известно о смерти королевы Елизаветы

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В то время она находилась в замке Балморал, Шотландия.

Слухи об ухудшении здоровья королевы распространялись еще задолго до ее смерти. В то же время в свидетельстве о смерти Елизаветы указано, что она умерла из-за почтенного возраста.

Ее похоронили в мемориальной часовне короля Георга VI рядом с отцом, матерью и сестрой. Рядом с ней также перезахоронили ее любимого супруга, принца Филиппа, с которым она прожила в браке 73 года.

Только в июне 2022 года Великобритания отметила платиновый юбилей, 70 лет, королевы на британском престоле.

Добавим, что после смерти королевы новым монархом Великобритании стал ее старший сын Чарльз, а его жена Камилла – королевой-консортом. Коронация Чарльза III состоится 6 мая.