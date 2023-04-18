Стосунки між синами Чарльза III та їхніми дружинами були не найкращими як кілька років тому, так і зараз. Королівський біограф Роберт Джобсон у своїй книзі описав, що Кейт Міддлтон затаїла образу на Меган Маркл – цього разу причиною стала смерть Єлизавети II.

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Чому Кейт образилась на Меган

У замку Балморал, де відійшла монархиня, була тільки найближча рідня. Чарльз III дозволив попрощатися з бабусею принцові Вільяму та Гаррі, але не радив приїжджати їхнім дружинам.

Біограф вважає, що новий король не хотів присутності Меган Маркл у Шотландії. Щоб його рішення виглядало справедливим, він заборонив приїздити і Кейт Міддлтон. Через це нинішня принцеса Уельська затамувала образу на дружину принца Гаррі – через неї вона втратила можливість попрощатися з Єлизаветою II.

Гаррі наполягав, щоби Меган поїхала з ним до Шотландії, поки життя покидало королеву, але король сказав, що з королевою мають бути лише діти та онуки,

– пише біограф.

"Якщо щиро, то він хотів сказати, що Меган там будуть не раді, але не міг сказати таке Гаррі, тож втрутився особисто та попросив Кейт залишитися вдома, щоби так було справедливіше щодо Меган. Це гризе Кейт, і в неї сформувалася образа на Меган".