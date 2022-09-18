Поки смерть не розлучила їх: найцікавіші факти з особистого життя Єлизавети II

Торік Єлизавета II втратила свого найкращого друга, партнера та відданого підданого – чоловіка принца Філіпа. Він помер 9 квітня 2021 року у Віндзорському замку. Після цього здоров'я Її Величності теж поступово почало "здавати", поки 8 вересня вона не приєдналась до чоловіка.

Подружжя прожило у спільному шлюбі 73 роки! Вони разом святкували платиновий ювілей весілля, але він, на жаль, не застав її платинового ювілею правління у 2022 році. Якою була історія їхнього кохання? Від чого відмовився принц, аби претендувати на серце королеви? Як, попри майбутню корону, вона дала клятву чоловіку коритись та бути йому у всьому вірною?

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Походження Філіпа

Принц Філіп VI народився 10 червня 1921 року в палаці Мон-Репо на грецькому острові Корфу. Він був п'ятою дитиною в сім'ї і єдиним сином принца Андрія, сина короля Греції Георга I і молодшого брата короля Костянтина I. Від народження носив титул принца Грецького і Данського. Його рідня мала сумну історію, адже його дідусь, король Греції Георг I, був убитий 1913 року, дядько – скинутий із престолу, а батько впав у депресію після втрати всіх регалій і разом із родиною змушений був тікати з Греції до Парижа.

Згодом батьки Філіпа розлучилися і діти залишилися з матір'ю, натомість батько перебрався до Монте-Карло влаштовувати особисте життя. Після усіх життєвих випробувань мама принца Філіпа дуже скоро втратила розум і потрапила у психіатричну лікарню. Через це батько забрав Філіпа до себе і влаштував до приватної школи. У хлопця з ним були напружені та складні стосунки, тому за кілька років він самостійно вирушив до Англії й зупинився у родичів, де незабаром і зустрів своє кохання.

Познайомилась з майбутнім чоловіком у 8 років

Вперше майбутнє подружжя познайомилось на весіллі грецької принцеси Марини, що проходило у Вестмінстерському абатстві. На той час Єлизаветі було 8 років, а її обранцеві Філіпу – 13. Після цього вони не бачилися 3 роки. Вдруге зустрілися на коронації батька Єлизавети II. Проте й тоді жодні стосунки між Єлизаветою II та Філіпом не зав'язалися.



Принц Філіп та Єлизавета II / Фото Getty Images

Але одного разу вона разом із батьками та сестрою прибула до Королівського військово-морського коледжу в Дартмуті. Там син грецького принца Андрія проходив службу та погодився провести монаршій сім'ї екскурсію навчальним закладом. Саме тоді принцеса зрозуміла, що закохалася. Їй було 13 років. Після зустрічі вона почала листувалася з хлопцем впродовж його служби в Королівському флоті. Батьки Єлизавети II шукали доньці набагато кращу кандидатуру чоловіка, тому Філіпа навіть не розглядали як зятя. Але згодом юнак відправився на фронт, де почуття пари лише зміцнились.

Закохані були родичами

Що цікаво, Філіп та Єлизавета II справді були родичами. У королівських сім'ях це – не рідкість, тому і в цьому випадку доля зіграла цікавий жарт. Королева Вікторія була спільною бабусею закоханих, через це вони були четвероюрідними братом і сестрою. Та навіть цей факт не зміг завадити їм одружитися та прожити в шлюбі багато щасливих моментів, а саме – 73 роки.

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Весілля принцеси Єлизавети і Філіпа

Офіційно про заручини пари палац оголосив у липні 1947 року, а 20 листопада вони зіграли весілля у Вестмінстерському абатстві. Подія відбулась у важкий післявоєнний період, коли економіка країни, як і багатьох інших європейських держав, дуже постраждала, тому принцеса мала скромний бюджет на весілля. Та й сама дівчина вважала, що шикувати в післявоєнний час – неприйнятно. Тому матеріал для своєї весільної сукні Єлизавета придбала, використовуючи продуктові талони часів Другої світової війни.

Що цікаво, британські піддані також надсилали купони Єлизаветі, але палац повернув кожен із них, оскільки членам королівської сім'ї не дозволяється приймати подарунки від публіки. Втім, їй допоміг британський уряд, який надав принцесі додаткові 200 купонів на харчові продукти. Зрештою, Єлизавета вийшла заміж за принца Філіпа у чарівній весільній сукні, зшитій Норманом Гартнеллом з китайського шовку.



Весілля принца Філіпа та Єлизавети II / Фото Getty Images

ЗМІ розповідали згодом, що сукня принцеси виявилася настільки важкою, що її підштовхував архієпископ, аби вона змогла рушити з місця. Слід зазначити, що зранку у день весілля сталась неприємність – діамантова тіара Єлизавети зламалась, коли її кріпили до фати. Тому всього за дві години до церемонії головний убір ювелірного будинку Garrard, створений у 1919 році для бабусі Єлизавети, королеви Марії, терміново зварили.

Рідні Єлизавети були проти весілля

Заміж Єлизавета виходила виключно за покликом серця, а не за королівським протоколом. Батько королеви Георг VI вважав хлопця не найкращим обранцем для доньки та спадкоємиці престолу, але принцеса наполягала на ньому. Коли Філіп повернувся з фронту, рідні принцеси зрозуміли, що перешкоджати їй виходити заміж за обранця – марно.

Попри те, що пара є однією з найвідоміших у світі, немає точної інформації про освідчення Філіпа. Подейкують, що він написав зізнання в одному з листів коханій або ж Єлизавета II сама попросила принца одружитися з нею. На момент весілля Філіпу було 26 років, а Єлизаветі – 21. Між парою було 5 років різниці. Що важливо, весілля пари відбулось за 4 роки до смерті короля Георга VI, батька дівчини, та за 5 років до її коронації.

Він – відмовився від титулів, а вона – дала йому клятву

Напередодні весілля з принцесою Філіп отримав титул герцога Единбурзького. Він також перейшов у англіканство, відмовився від титулів принца Грецького і принца Данського та отримав британське підданство. Принцесі тоді був 21 рік, а її чоловікові – 26.

Аби подякувати чоловіку за відданість і любов, на церемонії одруження принцеса Єлизавета виголосила клятву, у якій вона обіцяла коритися своєму чоловікові. Хоча вона не повинна була цього казати як майбутня королева. Це дещо збентежило присутніх гостей, адже всі розуміли, що, коли принцеса стане королевою, Філіп повинен буде підкорятися їй. Після коронації він і справді завжди був "позаду" неї, проте, попри усі складнощі, прожив із нею довгий та щасливий шлюб, виховавши чотирьох дітей.

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Діти королеви та її чоловіка

Через рік після весілля Єлизавета народила принца Чарльза – головного спадкоємця корони, а ще через два – принцесу Анну. Через 10 років народився принц Ендрю, а ще через 4 – принц Едвард. З усіх чотирьох дітей щасливий шлюб склався одразу лише в наймолодшого принца Едварда – він вже як 22 роки одружений з графинею Софі. А от всі інші мали по одному розлученню, але згодом знайшли свої другі половинки. Самітником лише залишився принц Ендрю, якого торік звинуватили у секс-скандалі та позбавили усіх військових звань за це.



Єлизавета II з чоловіком та дітьми / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Зради та ризик розлучення

Проте життя королеви та її чоловіка не завжди було казковим як у фільмах. Там було місце й можливим зрадам, скандалам та образам. У британських ЗМІ подейкували, що вже через рік після весілля з Єлизаветою Філіпа почали підозрювати у таємних зв'язках з акторкою Пет Кірквуд. У той час королева була вагітна першим сином. Також журналісти розповідали, що Філіп був закоханий в Елен Корде, з якою дружив у дитинстві, але їх розлучили, коли хлопчик пішов вчитись у Дартмут. Вона одружилась, чим розбила серце хлопцю, але згодом розлучилась. Мала двох дітей, але імені батька не називала, тому ширились чутки, що ним міг бути Філіп. Що цікаво, саме він був їхнім хрещеним.

Також принцу Філіпу приписували романи з письменницею Дафною Дю Мор'є, акторкою Мерл Оберон, телеведучою Кейті Бойл та навіть з принцом Стівеном Уордом. Через кілька років після шлюбу пара нібито почала спати в окремих кімнатах, а в парламенті відбулися секретні слухання, аби запобігти скандальному розлученню. Ці факти підтвердяться або спростуються лише через 100 років згідно з британським законодавством про засекречення архівів.

Ще у середині 1980-х років принц Філіп зробив гучну заяву своєму біографу Безілу Бутройду, що він одружився з Єлизаветою нібито не через високі почуття, а за розрахунком. Тому що він не мав статків після складної історії з його сім'єю. Натомість сама королева втрачала розум від привабливого та молодого принца.

Смерть Філіпа, а згодом – і королеви

Британський принц Філіп помер 9 квітня 2021 року, у розпал пандемії коронавірусу. На час смерті герцогу Единбурзькому було 99 років. У лютому принца Філіпа госпіталізували через погіршення самопочуття. Він пробув у лікарні майже місяць, переніс операцію на серці, проте так і не зміг побороти недугу. Коханий Її Величності помер за 2 місяці до свого 100-річчя.



Принц Філіп помер у 2021 році / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Він спочив у Віндзорському замку, а останні дні життя з ним провела його дружина Єлизавета II. 18 квітня відбувся похорон чоловіка в оточенні Королівської гвардії та найближчих родичів. Королева важко переживала смерть коханого, особливо в ізоляції через небезпеку заразитись COVID-19. Після цього вона все рідше почала з'являтись на публіці, помітно постаріла та схудла. 8 вересня 2022 року Букінгемський палац повідомив, що королева погано себе почуває та до неї приставлено лікарів. Ввечері того ж дня стало відомо, що Її Величність померла вдень у замку Балморал у Шотландії. Поряд з нею була її донька принцеса Анна, згодом приїхали всі інші її діти та внуки.

Похорон королеви відбудеться 19 вересня, на 11-й день після її смерті. Спочатку тіло Її Величності перевезли із шотландського замку до Единбурга, а потім літаком у Лондон. Після однієї ночі у Букінгемському палаці її відвезли у Вестмінстерське абатство, де впродовж чотирьох днів з нею можуть попрощатись її рідні та піддані. Урочиста служба чину похорону відбудеється у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, а поховати королеву Єлизавету II мають у сімейній каплиці короля Георга VI. Королева спочиватиме там разом зі своїми рідними та чоловіком принцом Філіпом. Його тіло мають перепоховати з Королівського склепу.