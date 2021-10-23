Конкурс "Старожил року" (або ж TOOTY) відбувається вже 29 років у Великій Британії.

Читайте також Королева Єлизавета II приймала гостей у Віндзорському замку: фото в бірюзовому костюмі

Цьогоріч судді вирішили віддати звання чинній королеві країни. Оцінювали кандидатів за такими критеріями:

Особисті досягнення

Внесок у суспільне життя

Вік

Хто був переможцями минулих років

Попередні переможці могли похизуватися не менш престижними нагородами – від "Оскара" до Нобелівської премії. Також "Старожила року" отримували медичні сестри, спортсмени-ветерани та громадські діячі. Нагороду пропонували і вже покійному чоловікові Єлизавети, Філіпу. Він так само як і дружина, чемно відмовився від звання.

Хто отримав нагороду "Oldies": дивіться відео

Кандидатуру королеви Єлизавети висунули на знак подяки та визнання її лідерства під час пандемії. Також журі хотіло зробити королеві приємність – привітати таким чином державицю з "Платиновим ювілеєм".

Що таке "Платиновий ювілей" Ця Ця подія відзначатиметься у 2022 році. Вона присвячена річниці вступу Сполученого Королівства до Співдружності Націй – політичного об’єднання з 54 держав світу. Майже всі з них є колишніми територіями Британської імперії. У лютому наступного року Співдружність святкуватиме 70-річчя.

Чому королева відмовилась

За словами Джайлза Брайлета, представника конкурсу та автору журналу Oldie пропозицію нагородити королеву надіслали до Букінгемського палацу. Незабаром журі отримало відповідь – в офіційному листі Єлизавети ІІ вона ввічливо відмовилась від звання.

Її величність вірить, що вік визначається не цифрами, а загальним почуттям. Королева почуває себе молодшою, ніж треба для вашої нагороди, тому сподівається, що ви знайдете більш гідного кандидата,

– було написано у листі.