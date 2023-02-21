Білоруська акторка Марина Грицук працювала в Україні на "Дизель Шоу", але після 17 днів в окупації під Києвом повернулася на Батьківщину, щоб влаштуватися там на російський телеканал. Зараз вона ведуча ранкового шоу "Підйом".

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Марина Грицук з "Дизель Шоу" працює на російському телеканалі в Білорусі

Новою роботою Марина Грицук похизувалася в інстаграмі. Тепер і вона фінансує російські ракети, які летять в Україну, адже на білоруському телеканалі ТНТ International заробляє компанія "Газпром-медіа", вона є власником ТНТ з 2001 року.

Цікаво, що ексакторка "Дизель Шоу" ще до повномасштабного вторгнення Росії не соромилася вести заходи з путіністом Дмитром Дюжевим, який катається в окупований Донецьк.

У Грицук більшість проросійських коментаторів, але українці теж висловлюють свою позицію:

"Гроші не пахнуть";

"Як то кажуть кому війна, а кому піар";

"Ну ви зробили свій вибір".

Нагадаємо, раніше Єгор Крутоголов розповідав, що вторгнення Росії застало Марину Грицук під Києвом. В окупації вона провела 17 днів, а забирати її приїхали на танку завдяки зв'язкам чоловіка.

"Вона потрапила в окупацію під Києвом. 17 днів вона з сім'єю просиділи без зв'язку та світла. На 17 день чоловік домовився її забрати. За нею приїхав танк і забрав її. Її чоловік – артист. Просто хотів врятувати свою дружину, бо ми не могли допомогти. Вони дуже сильно ризикували", – коментував керівник "Дизель Шоу" у липні 2022 року.