Зеленська зустрілася з відомими представниками шоу-бізнесу та лідерами громадської думки, які долучилися до програми. 24 Канал нижче розповість, хто став амбасадорами та навіщо ця програма.

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Хто став амбасадором програми від Зеленської

Марія Єфросиніна – телеведуча, акторка, громадська діячка, почесний посол Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні з питань гендерної рівності та боротьби з насильством.

– телеведуча, акторка, громадська діячка, почесний посол Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні з питань гендерної рівності та боротьби з насильством. Monatik (Дмитро‌ Мона‌тик) – український співак, танцюрист, саунд-продюсер, композитор.

(Дмитро‌ Мона‌тик) – український співак, танцюрист, саунд-продюсер, композитор. Даша Квіткова – інфлюенсерка, підприємниця, що заснувала "Школу онлайн професій".

– інфлюенсерка, підприємниця, що заснувала "Школу онлайн професій". Wellboy (Антон Вельбой) – український співак, композитор, автор пісень.

Під час зустрічі з Зеленською Антон розповів, як відверто ділився з підлітками та молоддю своїм досвідом із подолання проблем із ментальним здоров'ям. Це допомогло молодим людям зняти внутрішні бар'єри.

Марк Лівін – український письменник, журналіст. Заступник головного редактора The Village Україна.

– український письменник, журналіст. Заступник головного редактора The Village Україна. Олександра Матвійчук – українська правозахисниця, голова ГО "Центр громадянських свобод", лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року.

– українська правозахисниця, голова ГО "Центр громадянських свобод", лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року. Олег Романчук – директор Інституту психічного здоров’я Українського католицького університету, лікар-психіатр, психотерапевт.

– директор Інституту психічного здоров’я Українського католицького університету, лікар-психіатр, психотерапевт. Сергій Коваленко – генеральний директор одного з найбільших сервіс-провайдерів у галузі енергетики Yasno.

– генеральний директор одного з найбільших сервіс-провайдерів у галузі енергетики Yasno. Зоя Литвин – українська громадська діячка та підприємниця, голова громадської спілки "Освіторія", засновниця Новопечерської школи та премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine.

– українська громадська діячка та підприємниця, голова громадської спілки "Освіторія", засновниця Новопечерської школи та премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine. Павло Вржещ – співзасновник і креативний директор українського рекламного агентства Banda Agency. Входить у список "100 найвпливовіших українців" за версією журналу "Фокус".



Зеленська зустрілася з амбасадорами програми / Фото пресслужби

Навіщо програма про ментальне здоров'я

Олена Зеленська наголошує, що українці мають знати: біль – точно не те, чого можна соромитися чи приховувати.

Бути "не ок" – це теж нормально. Говорити про це, шукати допомоги – не просто правильно, а й відповідально і щодо себе, і щодо тих, хто поряд,

– зазначила вона.

Співавтор програми, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що наслідки повномасштабної війни на своєму ментальному здоров'ї відчують близько 15 мільйонів українців, з них 3 – 4 мільйона потребують психолога.

За його словами, такого навантаження не витримає жодна медична система, тому і важлива роль амбасадорів, які можуть стати провідниками ідей програми та популяризуватимуть через свою аудиторію навички й техніки самодопомоги.

У межах кампанії створено спеціальну сторінку "Як ти", де зібрані техніки самодопомоги та підтримки людей поруч, зокрема у відеоформатах, у PDF-Аптечці, онлайн-ресурси, щоб звертатися за допомогою до перевірених експертів.

До слова, днями Олена Зеленська відвідала місто-герой Чернігів. У Софію Київську з нею приїхали міністр культури Олександр Ткаченко, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова та генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азулє. Для зустрічі перша леді обрала ефектний образ.