До Києва генеральна директорка ЮНЕСКО прибула 3 квітня. Цього ж дня вона відправилася в національний заповідник Софія Київська в "героїчному Чернігові".

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Зеленська приїхала в Чернігів з директоркою ЮНЕСКО

Перша леді України подякувала ЮНЕСКО за допомогу музеям Києва, які постраждали від ракетної атаки, за генератори, завдяки яким культурні заклади країни пережили зиму. Крім того, вона оголосила, що пам'яткою ЮНЕСКО стане й історичний центр міста-героя.

Історичний центр Чернігова має бути ще однією перлиною ЮНЕСКО. Говорили про це сьогодні на зустрічі з Одрі Азулє, Генеральною директоркою ЮНЕСКО. Принагідно подякувала їй за всю допомогу, надану культурним інституціям України,

– написала Олена Зеленська.

Образ Олени Зеленської в Чернігові

Для поїздки в Чернігів Зеленська обрала образ total black. На ній подовжений твідовий піджак з масивними золотистими ґудзиками та накладними кишенями на грудях.

У дощову погоду перша леді підібрала під нього теплий гольф і широкі вкорочені штани зі стрілками. Ідеальний аутфіт довершили лаковані лофери та золоті сережки-підвіски. Олена Зеленська зробила легку укладку, вклавши волосся з рівними проділом.

Олена Зеленська з Одрі Азулє в Чернігові / Фото з телеграму першої леді України

Олена Зеленська з Одрі Азулє в Чернігові / Фото з телеграму першої леді України