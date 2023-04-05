Зеленская встретилась с известными представителями шоу-бизнеса и лидерами общественного мнения, которые присоединились к программе. 24 Канал ниже расскажет, кто стал послами и зачем эта программа.

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Кто стал послом программы от Зеленской

Мария Ефросинина – телеведущая, актриса, общественный деятель, почетный посол Фонда ООН в области народонаселения в Украине по гендерному равенству и борьбе с насилием.

– телеведущая, актриса, общественный деятель, почетный посол Фонда ООН в области народонаселения в Украине по гендерному равенству и борьбе с насилием. Монатик (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, саунд-продюсер, композитор.

(Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, саунд-продюсер, композитор. Даша Квиткова – инфлюэнсерша, предпринимательница, основавшая "Школу онлайн профессий".

– инфлюэнсерша, предпринимательница, основавшая "Школу онлайн профессий". Wellboy (Антон Вельбой) – украинский певец, композитор, автор песен.

Во время встречи с Зеленской Антон рассказал, как откровенно делился с подростками и молодежью своим опытом преодоления проблем с ментальным здоровьем. Это помогло молодым людям снять барьеры.

Марк Ливин – украинский писатель, журналист. Заместитель главного редактора The Village Украина.

– украинский писатель, журналист. Заместитель главного редактора The Village Украина. Александра Матвийчук – украинская правозащитница, глава ОО "Центр гражданских свобод", лауреат Нобелевской премии мира 2022 года.

– украинская правозащитница, глава ОО "Центр гражданских свобод", лауреат Нобелевской премии мира 2022 года. Олег Романчук – директор Института психического здоровья Украинского католического университета, врач-психиатр, психотерапевт.

– директор Института психического здоровья Украинского католического университета, врач-психиатр, психотерапевт. Сергей Коваленко – генеральный директор одного из самых крупных сервис-провайдеров в области энергетики Yasno.

– генеральный директор одного из самых крупных сервис-провайдеров в области энергетики Yasno. Зоя Литвин – украинский общественный деятель и предприниматель, председатель общественного союза "Освіторія", основательница Новопечерской школы и премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine.

– украинский общественный деятель и предприниматель, председатель общественного союза "Освіторія", основательница Новопечерской школы и премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine. Павел Вржещ – соучредитель и креативный директор украинского рекламного агентства Banda Agency. Входит в список "100 самых влиятельных украинцев" по версии журнала "Фокус".



Зеленская встретилась с посольствами программы / Фото прессслужбы

Зачем программа о ментальном здоровье

Елена Зеленская отмечает, что украинцы должны знать: боль – точно не то, что можно стесняться или скрывать.

Быть "не ок" – это тоже нормально. Говорить об этом, искать помощи – не просто правильно, но и ответственно и по отношению к себе, и по отношению к тем, кто рядом,

– отметила она.

Соавтор программы, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что последствия полномасштабной войны на своем ментальном здоровье почувствуют около 15 миллионов украинцев, из них 3 – 4 миллиона нуждаются в психологе.

По его словам, такую нагрузку не выдержит ни одна медицинская система, поэтому и важна роль послов, которые могут стать проводниками идей программы и будут популяризировать через свою аудиторию навыки и техники самопомощи.

В рамках кампании создана специальная страницу "Как ты", где собраны техники самопомощи и поддержки людей рядом, в частности в видеоформатах, в PDF-аптечке, онлайн-ресурсы, чтобы обращаться за помощью к проверенным экспертам.

К слову, на днях Елена Зеленская посетила город-герой Чернигов. В Софию Киевскую с ней приехали министр культуры Александр Ткаченко, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Для встречи первая леди избрала эффектный образ.