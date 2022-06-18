Єдине логічне рішення, – Ігор Кондратюк відреагував на перенесення Євробачення-2023 з України

У п'ятницю, 17 червня, стало відомо, що Євробачення-2023 в Україні не пройде. Через відсутність гарантій безпеки конкурс пропонують провести у Великій Британії, яка посіла друге місце. Як до цього ставиться Кондратюк, читайте в нашому ексклюзиві.

Для 24 каналу колишній музичний продюсер і суддя вокальних шоу Ігор Кондратюк зізнався, що ще у травні, на наступний день після перемоги Kalush Orchestra, казав: Євробачення-2023 можливе в Україні тільки тоді, якщо війна закінчиться до кінця літа. Тож рішенням Європейської мовної спілки він не здивований.

Важливо Євробачення-2023 не проведуть в Україні: ймовірно, у Великій Британії

Що Кондратюк думає про Євробачення-2023 у Великій Британії

На жаль, EBU прийняла, скоріш за все, єдино можливе логічне рішення: перенести Євробачення у Велику Британію. Чому логічне? Бо під час війни й ракетних обстрілів Росією усіх регіонів України немає гарантії безпеки як учасникам, так і гостям конкурсу. Навіть якщо його провести в Ужгороді,

– вважає Ігор Кондратюк.

Тут слід додати, що команда Суспільного мовника пропонувала EBU три потенційні локації для проведення Євробачення-2023 в Україні – Київ, Львів та Закарпатська область, ймовірно, це був би Ужгород.

Цікаво Ми розчаровані таким рішенням, – заява Суспільного щодо проведення Євробачення-2023 не в Україні

Як ставиться до реакції Ткаченка

Примітно, що ані Суспільне, ані Олександр Ткаченко не згодні з безапеляційним рішенням EBU. Міністр культури та інформаційної політики зізнався, що "нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів", тож він вимагає додаткових перемовин і зміни рішення, адже Євробачення-2023 в Україні стало б потужним сигналом світової підтримки.

Невдоволення Олександра Ткаченка я розумію, оскільки ЕBU, мабуть, навіть не порадилася з Україною, а просто поставила нас перед фактом скасувати Євробачення в Україні,

– заявив Ігор Кондратюк.

Важливо! Самодіяльністю Європейської мовної спілки обурені не лише Суспільне й Ткаченко, які в зазначені терміни представили безпекові гарантії та можливі місця проведення, а й директор Kalush Orchestra.

"Ми вигравали не заради кубка, а заради миру для проведення", – сказав Микола Кучерявий у коментарі 24 каналу.