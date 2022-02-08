Російські війська продовжують перебувати біля кордонів України. Наразі невідомо, як ситуація розгортатиметься далі, тому серед українців є різні настрої. Акторка Ірма Вітовська боротиметься за інтереси своєї держави.

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Ірма Вітовська про можливе вторгнення Росії

Акторка зізналася, відколи почала їздити на Донбас, включатися в комунікацію з військовими, то для себе зрозуміла, що варіанти її у разі загострення ситуації дій можуть бути різними.

Якщо раптом Росія вторгнеться в Україну, то в Ірми є чотири сценарії, за якими вона може діяти. Вона може бути корисною у тактичній медицині, працювати як людина мистецтва, це теж певний супротив, реабілітація.

І четверте – це навіть можливість загинути,

– розповіла Ірма.

Ірма Вітовська про дії Сніжани Єгорової

Нещодавно Сніжана Єгорова заявила, що підтримує Володимира Путіна. Така заява приголомшила Ірму Вітовську. Колись вони були близькими подругами, однак, коли Єгорова почала підтримувати вождя країни-агресорки та його погляди, дружба між жінками закінчилася.

Війська Росії біля кордонів України