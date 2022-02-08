Российские войска продолжают находиться у границ Украины. Пока неизвестно, как ситуация будет разворачиваться дальше, поэтому среди украинцев есть разные настроения. Актриса Ирма Витовская будет бороться за интересы своего государства.

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Ирма Витовская о возможном вторжении России

Актриса призналась, когда начала ездить на Донбасс, включаться в коммуникацию с военными, то для себя поняла, что варианты ее в случае обострения ситуации действий могут быть различными.

Если вдруг Россия вторгнется в Украину, то у Ирмы есть четыре сценария, по которым она может действовать. Она может быть полезной в тактической медицине, работать как человек искусства, это тоже определенное сопротивление, реабилитация.

И четвертое – это даже возможность погибнуть,

– рассказала Ирма.

Ирма Витовская о действиях Снежаны Егоровой

Недавно Снежана Егорова заявила, что поддерживает Владимира Путина. Такое заявление ошеломило Ирму Витовскую. Когда-то они были близкими подругами, однако, когда Егорова начала поддерживать вождя страны-агрессора и его взгляды, дружба между женщинами закончилась.

Войска России у границ Украины