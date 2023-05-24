Яніна Соколова пояснила, чому приховує нові стосунки: "Кому це цікаво"
Джерело:Слава Дьомін
Журналістка й ведуча Яніна Соколова приховує особисте життя після розлучення. Вона пояснила, чому не готова говорити про нові стосунки.
Відомій журналістці Яніні Соколовій не раз приписували романи з іншими публічними особами. Та сама вона відмовляється говорити про особисте життя.
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Чому Яніна Соколова приховує бойфренда
Зараз Яніна Соколова перебуває у стосунках з бойфрендом, але наразі не вважає це вдалим об'єктом для розмови. Коли прийде час, вона поділиться особистим.
Кому це цікаво? Я не знаю, просто на даному етапі мені не хотілося б говорити про особисте життя. Я поки що не відчуваю, що цей час настав, з різних причин, з яких саме – не буду говорити. Тим паче зараз війна в країні, а я тут буду розповідати про перипетії свого особистого життя,
– поділилась Яніна.
Журналістка також зізналась, що готова вийти заміж вдруге, але не думала про це детально.
Інтерв'ю з Яніною Соколовою: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте Яніни
- У листопаді минулого року Яніна Соколова зізналась, що розлучилась з чоловіком Володимиром Литвином. Вона перебувала у шлюбі з банкіром близько 10 років, у них народилося двоє синів.
- Після цієї заяви журналістка показала фото з вечері з Андрієм Хливнюком. Мережею розлетілось це фото та пішли чутки, начебто у зірок роман. Соколова висміяла за це пресу та спростувала плітки.
- Про роман з Яніною Соколовою висловлювався й Валерій Харчишин. Він зізнавався, що близько дружить з журналісткою, але відмовився казати більше без її присутності.