Известной журналистке Янине Соколовой не раз приписывали романы с другими публичными лицами. Та же она отказывается говорить о личной жизни.

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Почему Янина Соколова скрывает бойфренда

Сейчас Янина Соколова находится в отношениях с бойфрендом, но не считает это удачным объектом для разговора. Когда придет время, она поделится личным.

Кому это интересно? Я не знаю, просто на данном этапе мне не хотелось бы говорить о личной жизни. Я пока не чувствую, что это время пришло, по разным причинам, по которым именно – не буду говорить. Тем более сейчас война в стране, а я здесь буду рассказывать о перипетиях своей личной жизни,

– поделилась Янина.

Журналистка также призналась, что готова выйти замуж во второй раз, но не думала об этом детально.

Интервью с Яниной Соколовой: смотрите видео онлайн

Что известно о личном Янине