Известной журналистке Янине Соколовой не раз приписывали романы с другими публичными лицами. Та же она отказывается говорить о личной жизни.
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Почему Янина Соколова скрывает бойфренда
Сейчас Янина Соколова находится в отношениях с бойфрендом, но не считает это удачным объектом для разговора. Когда придет время, она поделится личным.
Кому это интересно? Я не знаю, просто на данном этапе мне не хотелось бы говорить о личной жизни. Я пока не чувствую, что это время пришло, по разным причинам, по которым именно – не буду говорить. Тем более сейчас война в стране, а я здесь буду рассказывать о перипетиях своей личной жизни,
– поделилась Янина.
Журналистка также призналась, что готова выйти замуж во второй раз, но не думала об этом детально.
Интервью с Яниной Соколовой: смотрите видео онлайн
Что известно о личном Янине
- В ноябре прошлого года Янина Соколова призналась, что рассталась с мужем Владимиром Литвином. Она состояла в браке с банкиром около 10 лет, у них родилось два сына.
- После этого заявления журналистка показала фото с ужина с Андреем Хливнюком. Сетью разлетелось это фото и пошли слухи, будто у звезд роман. Соколова высмеяла за это прессу и опровергла сплетни.
- О романе с Яниной Соколовой высказывался и Валерий Харчишин. Он признавался, что близко дружит с журналисткой, но отказался говорить больше без ее присутствия.