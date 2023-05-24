Відомій журналістці Яніні Соколовій не раз приписували романи з іншими публічними особами. Та сама вона відмовляється говорити про особисте життя.

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Чому Яніна Соколова приховує бойфренда

Зараз Яніна Соколова перебуває у стосунках з бойфрендом, але наразі не вважає це вдалим об'єктом для розмови. Коли прийде час, вона поділиться особистим.

Кому це цікаво? Я не знаю, просто на даному етапі мені не хотілося б говорити про особисте життя. Я поки що не відчуваю, що цей час настав, з різних причин, з яких саме – не буду говорити. Тим паче зараз війна в країні, а я тут буду розповідати про перипетії свого особистого життя,

– поділилась Яніна.

Журналістка також зізналась, що готова вийти заміж вдруге, але не думала про це детально.

Інтерв'ю з Яніною Соколовою: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте Яніни