У фейсбуці Яніна Соколова розлютилася на "медійні помийки", які пишуть, що вона розлучилася й ходить по барам з Хливнюком. Телеведуча зізналася, що якби не війна, подала б до суду за брехню та маніпуляції, а так прояснила ситуацію на особистій сторінці.

Важливо Яніна Соколова розлучилась з чоловіком та подражнила мережу фото з Хливнюком

Яніна Соколова відповіла на чутки про роман з Хливнюком

Соколова заявила, що на побачення при свічках з лідером "Бумбоксу" не ходила. Їхнє спільне фото в барі на Хрещатику, яке розлетілося мережею, було зроблене за обідом після інтерв'ю. Виявляється, журналістка знімала Андрія Хливнюка для телепрограми "Рандеву".

З Андрієм Хливнюком я бачуся двічі на рік. Фото "у барі" зроблене після інтерв'ю для "Рандеву" власником закладу, з яким ми обідали після. "Рандеву" ми знімаємо у барі. Тому фото з бару. З інших приводів я ходжу туди, на жаль, рідко і веду доволі закритий домашньо-робочий стиль життя. Свічки на столі – бо світла нема. Зараз мільйони українців запалюють свічки не через романтизм, а тому що їжі не видно,

– роз'яснила Яніна Соколова.

Цікаво, що Андрій Хливнюк теж висловився про "жовті" заголовки у ЗМІ. Співак натякнув, що після розлучення з Анною Копиловою звик до пліток і навіть пояснив дітям, що не варто вірити всьому, що пишуть в інтернеті.

"Коли розлучався, довелося діткам пояснювати, що деякі дорослі заробляють на плітках. Притуляюся щільніше", – написав фронтмен "Бумбоксу" в коментарях з відсилкою на заголовок "притулилася до Хливнюка у темряві".

Яніна Соколова з Хливнюком після інтерв'ю / Скриншот з інстаграм-сторіс

До речі, раніше ширилися чутки про роман Яніни Соколової з лідером "Другої ріки" Валерієм Харчишиним.

Соколова заговорила про стосунки з Литвином після розриву

Телеведуча також прокоментувала розлучення з Володимиром Литвином, який був заступником голови правління Ощадбанку. Вона наголосила на порядності та чесності ексчоловіка й натякнула, що залишилася з ним у дружніх стосунках.

Щодо порядності і чесності Володі у мене ніколи не було сумнівів. Так інколи стається, що хороші люди розлучаються. Як і нехороші. Але у них є діти, і вони дружать до кінця своїх днів. Заради дітей і теплих спогадів щодо спільно прожитих років. Так, сподіваюся, буде і з нами,

– написала Яніна Соколова.

Нагадаємо, у шлюбі з банкіром журналістка народила двох синів – Миколу та Мирона.

Весілля Яніни Соколової з Литвином / Фото з соцмереж ведучої