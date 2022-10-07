Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів про стосунки з Яніною Соколовою. Музикант і журналістка дружать вже багато років.

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Валерій Харчишин про роман з Яніною Соколовою

Співак поділився, що у нього та Яніни в житті було по-всякому. Але їхні стосунки він поки що не бажає коментувати, адже не може зробити це без самої журналістки.

Ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трошки сваритися. Але ми друзі. Говорити про стосунки я поки не збираюся. Я не можу залучати другий бік без її згоди. Я не можу говорити про жінку без її згоди. Це нечесно,

– зізнався Валерій Харчишин.

Також музикант чесно відповів на запитання, чи готовий вступити у ту саму річку вдруге та ще раз одружитися.

"Одружуватися я поки не збираюся, тому що я офіційно поки не розлучений. Хоча б тому. Чи збираюся я одружитися колись? Ні... Поки про це не думав".

Нагадаємо, цього року в травні Валерій Харчишин зізнався, що розійшовся з дружиною Юлією. Вони перестали бути разом ще до війни. Музикант розповідав, що жив в іншому домі й "мав/має" інші стосунки.

Які стосунки в Харчишина і Соколової