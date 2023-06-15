Нова пісня вже має сотні тисяч переглядів, десятки тисяч лайків та сотні коментарів. Раніше в інтерв'ю 24 Каналу YAKTAK (справжнє ім'я – Ярослав Карпук) розповів про початок кар'єри та дуети з іншими артистам.

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YAKTAK випустив пісню "Силует"

Новий трек переносить слухачів у світ інтимності та особливого зв'язку між двома людьми. У ній розповідається про молоду пару, яка хоче зосередитися один на одному і насолоджуватися спільними моментами.

Артист каже, що в такі миті слова зайві.

Цей трек про особливе, про те, що не можна описати словами. Вона про емоції, про почуття, які кожен хоч раз відчував в своєму житті. Дим навколо, гучна музика, купа людей, але ти не помічаєш нічого, окрім неї,

– коментує YAKTAK

Зазначимо, що YAKTAK за останній рік зміг здобути любов своїх шанувальників чуттєвими треками. "Сподіваюсь, ви зможете відчути цей вайб і трек поверне вас в ті особливі моменти", – додав артист.

Дивиться кліп на пісню "Силует" YAKTAK: відео

Музична композиція "Силует" виконана в унікальному стилі співака. Вона поєднує у неповторне звучання, глибокий текст та неймовірний вокал.

Реакція фанів

Шанувальники артиста просто в захваті від нової пісні. У коментарях вони висловили підтримку та вдячність за це чуттєвий трек:

"Тепер буду слухати і дивитись кліп 24/7. Пісня неймовірна, дуже класна, мені дуже сильно сподобалась. Твій голос чарівний, слухати його можна вічно".

"Це просто рай для вух… Вже 40 раз слухаю її на повторі, ти просто молодець…"

"Цей трек прям вау".

"Це неперевершено гарно".

"Нереальний трек. Просто підпал".

"Так ніжно".

"Боже, ця пісня найкраща".

До слова, за понад рік повномасштабної війни в українському шоу-бізі з'явилося безліч нових облич. Один з них YAKTAK – талановитий український співак. Ярославу Карпуку всього 18 років, а він уже вирвався в тренди ютуба. Його пісня з Jerry Heil, "В пустій кімнаті" набрав 4,2 мільйона переглядів, а "Чекає вдома" з DOVI досі "розриває" соцмережі.