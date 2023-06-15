Нова пісня вже має сотні тисяч переглядів, десятки тисяч лайків та сотні коментарів. Раніше в інтерв'ю 24 Каналу YAKTAK (справжнє ім'я – Ярослав Карпук) розповів про початок кар'єри та дуети з іншими артистам.
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YAKTAK випустив пісню "Силует"
Новий трек переносить слухачів у світ інтимності та особливого зв'язку між двома людьми. У ній розповідається про молоду пару, яка хоче зосередитися один на одному і насолоджуватися спільними моментами.
Артист каже, що в такі миті слова зайві.
Цей трек про особливе, про те, що не можна описати словами. Вона про емоції, про почуття, які кожен хоч раз відчував в своєму житті. Дим навколо, гучна музика, купа людей, але ти не помічаєш нічого, окрім неї,
– коментує YAKTAK
Зазначимо, що YAKTAK за останній рік зміг здобути любов своїх шанувальників чуттєвими треками. "Сподіваюсь, ви зможете відчути цей вайб і трек поверне вас в ті особливі моменти", – додав артист.
Дивиться кліп на пісню "Силует" YAKTAK: відео
Музична композиція "Силует" виконана в унікальному стилі співака. Вона поєднує у неповторне звучання, глибокий текст та неймовірний вокал.
Реакція фанів
Шанувальники артиста просто в захваті від нової пісні. У коментарях вони висловили підтримку та вдячність за це чуттєвий трек:
- "Тепер буду слухати і дивитись кліп 24/7. Пісня неймовірна, дуже класна, мені дуже сильно сподобалась. Твій голос чарівний, слухати його можна вічно".
- "Це просто рай для вух… Вже 40 раз слухаю її на повторі, ти просто молодець…"
- "Цей трек прям вау".
- "Це неперевершено гарно".
- "Нереальний трек. Просто підпал".
- "Так ніжно".
- "Боже, ця пісня найкраща".
До слова, за понад рік повномасштабної війни в українському шоу-бізі з'явилося безліч нових облич. Один з них YAKTAK – талановитий український співак. Ярославу Карпуку всього 18 років, а він уже вирвався в тренди ютуба. Його пісня з Jerry Heil, "В пустій кімнаті" набрав 4,2 мільйона переглядів, а "Чекає вдома" з DOVI досі "розриває" соцмережі.