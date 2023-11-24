Фіналіст Нацвідбору YAKTAK вперше показав батьків у новому кліпі: відео, що проймає до сліз
Джерело:YAKTAK
Український виконавець YAKTAK створив нову композицію "Батькам". У відеороботі до треку співак вперше показав світлини зі своїми батьками.
Молодий артист висловив теплі почуття до найдорожчих людей у житті – своїх батьків. Він подякував рідним за все, що вони для нього зробили.
Клас Тіна Кароль, YAKTAK і Мюслі UA: 10 крутих музичних новинок тижня, які ви маєте почути
YAKTAK випустив новий зворушливий трек
У пісні "Батькам" Ярослав Карпук (справжнє ім'я співака) дякує своїм близьким за те, що завжди підтримували його та надихали рухатися вперед. У кліпі з'являються моменти з дитинства артиста, які він провів з батьками.
YAKTAK зазначив, що новим треком хотів підкреслити велике значення батьків у житті людини. Водночас він хотів нагадати, щоб люди не забували телефонувати й турбуватися про своїх батьків.
Батьки бувають різні. В когось їх вже немає, хтось з ними не спілкується, хтось набирає раз в 3 тижні, а хтось може поговорити з батьком як з другом. Але знаєте, ким би ми не були, скільки б ми не бачились, батьки завжди в наших очах живуть та їх мрії про те, щоб ми були достойними та щасливими людьми. Вони завжди з нами, завжди за нас. Набери батькам,
– додав співак.
Користувачам у мережі дуже сподобалась нова композиція артиста. Їх зачепило таке виконання.
- "Слухаю та розумію що такі пісні мають лунати скрізь. Слава Україні!".
- "Як хочеться плакати від цієї пісні. Цінуймо батьків, вони в нас одні на все життя. Давайте подякуємо YAKTAK за таку чудову пісню".
- "Дуже прониклива пісня. Дякую тобі, що нагадуєш про таке важливе для кожного".
- "Це просто прекрасна пісня. Її без сліз неможливо слухати".
- "Так душевно. Дякую за таку композицію, до щему у серці".
YAKTAK позмагається у Нацвідборі на Євробачення-2024
- Нещодавно Суспільне мовлення опублікувало перелік фіналістів Національного відбору на Євробачення-2024. До нього увійшло 10 конкурсантів, серед них був й молодий виконавець YAKTAK.
- Незабаром у шанувальників Євробачення буде змога обрати 11 фіналіста Нацвідбору – серед учасників лонглиста, які не потрапили до числа фіналістів.
- Відомо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2024 відбудеться у лютому. Глядачі також матимуть змогу обирати журі.
- Євробачення-2024 відбудеться у Швеції, оскільки цього року перемогла шведська співачка Лорін. Організатори визначили, що конкурс проведуть у місті Мальме. Гаслом пісенного конкурсу цьогоріч залишається "United By Music".