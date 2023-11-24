Молодий артист висловив теплі почуття до найдорожчих людей у житті – своїх батьків. Він подякував рідним за все, що вони для нього зробили.

Клас Тіна Кароль, YAKTAK і Мюслі UA: 10 крутих музичних новинок тижня, які ви маєте почути

YAKTAK випустив новий зворушливий трек

У пісні "Батькам" Ярослав Карпук (справжнє ім'я співака) дякує своїм близьким за те, що завжди підтримували його та надихали рухатися вперед. У кліпі з'являються моменти з дитинства артиста, які він провів з батьками.

YAKTAK зазначив, що новим треком хотів підкреслити велике значення батьків у житті людини. Водночас він хотів нагадати, щоб люди не забували телефонувати й турбуватися про своїх батьків.

Батьки бувають різні. В когось їх вже немає, хтось з ними не спілкується, хтось набирає раз в 3 тижні, а хтось може поговорити з батьком як з другом. Але знаєте, ким би ми не були, скільки б ми не бачились, батьки завжди в наших очах живуть та їх мрії про те, щоб ми були достойними та щасливими людьми. Вони завжди з нами, завжди за нас. Набери батькам,

– додав співак.

Користувачам у мережі дуже сподобалась нова композиція артиста. Їх зачепило таке виконання.

"Слухаю та розумію що такі пісні мають лунати скрізь. Слава Україні!".

"Як хочеться плакати від цієї пісні. Цінуймо батьків, вони в нас одні на все життя. Давайте подякуємо YAKTAK за таку чудову пісню".

"Дуже прониклива пісня. Дякую тобі, що нагадуєш про таке важливе для кожного".

"Це просто прекрасна пісня. Її без сліз неможливо слухати".

"Так душевно. Дякую за таку композицію, до щему у серці".

YAKTAK позмагається у Нацвідборі на Євробачення-2024