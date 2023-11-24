Молодой артист выразил теплые чувства к самым дорогим людям в жизни – своим родителям. Он поблагодарил родных за все, что они сделали для него.

Класс Тина Кароль, YAKTAK и Мюсли RU: 10 крутых музыкальных новинок недели, которые вы должны услышать

YAKTAK выпустил новый трогательный трек

В песне "Родителям" Ярослав Карпук (настоящее имя певца) благодарит своих близких за то, что всегда поддерживали его и вдохновляли двигаться вперед. В клипе появляются моменты с детства артиста, которые он провел с родителями.

YAKTAK отметил, что новым треком хотел подчеркнуть большое значение родителей в жизни человека. В то же время он хотел напомнить, чтобы люди не забывали звонить и беспокоиться о своих родителях.

Родители бывают разные. У кого их уже нет, кто с ними не общается, кто набирает раз в 3 недели, а кто может поговорить с отцом как с другом. Но знаете, кем бы мы ни были, сколько бы мы ни виделись, родители всегда в наших глазах живут и их мечты о том, чтобы мы были достойными и счастливыми людьми. Они всегда с нами, всегда за нас. Набери родителям,

– добавил певец.

Пользователям очень понравилась новая композиция артиста. Их растрогало такое исполнение.

"Слушаю и понимаю, что такие песни должны звучать везде. Слава Украине!".

"Как хочется плакать от этой песни. Ценим родителей, они у нас одни на всю жизнь. Давайте поблагодарим YAKTAK за такую замечательную песню".

"Очень проницательная песня. Спасибо тебе, что напоминаешь о таком важном для каждого".

"Это просто прекрасная песня. Ее без слез невозможно слушать".

"Так душевно. Спасибо за такую композицию, к тому же в сердце".

YAKTAK сразится в Нацотборе на Евровидение-2024