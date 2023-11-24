Молодой артист выразил теплые чувства к самым дорогим людям в жизни – своим родителям. Он поблагодарил родных за все, что они сделали для него.

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YAKTAK выпустил новый трогательный трек

В песне "Родителям" Ярослав Карпук (настоящее имя певца) благодарит своих близких за то, что всегда поддерживали его и вдохновляли двигаться вперед. В клипе появляются моменты с детства артиста, которые он провел с родителями.

YAKTAK отметил, что новым треком хотел подчеркнуть большое значение родителей в жизни человека. В то же время он хотел напомнить, чтобы люди не забывали звонить и беспокоиться о своих родителях.

Родители бывают разные. У кого их уже нет, кто с ними не общается, кто набирает раз в 3 недели, а кто может поговорить с отцом как с другом. Но знаете, кем бы мы ни были, сколько бы мы ни виделись, родители всегда в наших глазах живут и их мечты о том, чтобы мы были достойными и счастливыми людьми. Они всегда с нами, всегда за нас. Набери родителям,
– добавил певец.

Пользователям очень понравилась новая композиция артиста. Их растрогало такое исполнение.

  • "Слушаю и понимаю, что такие песни должны звучать везде. Слава Украине!".
  • "Как хочется плакать от этой песни. Ценим родителей, они у нас одни на всю жизнь. Давайте поблагодарим YAKTAK за такую замечательную песню".
  • "Очень проницательная песня. Спасибо тебе, что напоминаешь о таком важном для каждого".
  • "Это просто прекрасная песня. Ее без слез невозможно слушать".
  • "Так душевно. Спасибо за такую композицию, к тому же в сердце".

YAKTAK сразится в Нацотборе на Евровидение-2024

  • Недавно Суспильне мовлення опубликовало перечень финалистов Национальный отбор на Евровидение-2024. В него вошли 10 конкурсантов, среди них был молодой исполнитель YAKTAK.
  • В скором времени у поклонников Евровидения будет возможность выбрать 11 финалиста Нацотбора – среди участников лонглиста, не попавших в число финалистов.
  • Известно, что финал Национального отбора на Евровидение-2024 состоится в феврале. Зрители также смогут выбирать жюри.
  • Евровидение-2024 состоится в Швеции, поскольку в этом году победила шведская певица Лорин. Организаторы определили, что конкурс проведут в Мальме. Лозунгом песенного конкурса в этом году остается "United By Music".