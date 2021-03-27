Сергій та Сніжана Бабкіни святкують 12 річницю шлюбу: зворушливі привітання
Одна з найзразковіших пар українського шоу-бізнесу змогла пройти через зради та залишитися разом. Сергій та Сніжана Бабкіни святкують вже 12 річницю шлюбу. Вони поділилися зворушливими фото та присвятило одне одному романтичні зізнання.
Джерело:інстаграм Сергія Бабкіна
27 березня 2009 року музикант Сергій Бабкін та акторка Сніжана Бабкіна офіційно стали чоловіком і дружиною. Відтоді, як закохані сказали одне одному "так", минуло 12 років. З нагоди нікелевого весілля співак публічно привітав кохану, яка змогла зберегти почуття навіть попри його численні зради.
Варто знати Сніжана Бабкіна відповіла на критику в мережі після зізнання про зради Сергія
Цей день символізує обряд одруження і отримання заповітних штампів в наших паспортах. З річницею нас,
– написав музикант.
Сергій Бабкін підкреслив, що вони, як акторська пара, одружилися в Міжнародний день театру. Окрім зворушливих зізнань, він приготував дружині здоровий сніданок – вівсяномлинець з манго, та запросив на святкову каву з десертом. Судячи з інстаграм-сторіс, це свято зірки проведуть в сімейному колі – з донькою Веселиною та синами Артуром і Єлисеєм.
Сніжана Бабкіна у своєму інстаграмі також привітала Сергія з 12 річницею шлюбу. Вона наголосила, що чоловік завоював її як індіанець, і назвала свою сім'ю "брендом, особливою нішею та унікальним напрямком душі, радості та любові".
"Бабкін – мій індіанець! Побачив, сказав "ти моя", і забрав мене у свій дивовижний, містичний світ! Змінив усе звичне, взяв відповідальність і створив нову ідею, нові сенси, новий бренд", – висловилася Сніжана Бабкіна.
Нагадаємо, 11 травня 2008 року Сергій Бабкін повінчався зі Сніжаною у скромній церкві у присутності лише двох свідків, а менше ніж за рік уклав офіційний шлюб. Музикант ледь не проспав власне весілля, адже того дня повернувся з гастролей у Києві й не виспався в потязі.
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