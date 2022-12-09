Адам Левін і Рікі Мартін: яких світових артистів гуглили найчастіше у 2022 році

9 грудня 2022, 14:37
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Джерело:

Google Trends

Google опублікував традиційне дослідження Year In Search. Дізнавайтесь нижче, яких музикантів та гуртів гуглили найчастіше.

Google підбиває підсумки 2022 року дослідженням Year In Search, у якому можна дізнатись, що чи про кого хотіли дізнатись люди найчастіше. Такі висновки вийшли й про музикантів. Хто потрапив у десятку – дізнавайтесь нижче.

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Музиканти та гурти, яких гуглили найчастіше

1. Адам Левін – соліст гурту Maroon 5.
2. Мері Джей Блайдж (Mary J. Blige) – 51-річна американська співачка та авторка пісень.
3. Ліл Тіджей (Lil Tjay) – американський репер.
4. Кендрік Ламар – 35-річний американський репер.
5. Migos – хіп-хоп гурт, який складався з реперів Quavo, покійного Takeoff та Offset – чоловіка реперки Cardi B.
6. Томмі Лі – барабанник рок-гурту Mötley Crüe.
7. Кейт Буш – британська співачка.
8. Рікі Мартін – пуерториканський співак.
9. Young Thug – американський репер.
10. Foo Fighters – рок-гурт, створений колишнім учасником Nirvana Дейвом Гролом.

Зауважимо, що у виданнях зазначають, що Адам Левін опинився на першому місці не завдяки своїй музичній кар'єрі, адже останній альбом гурту Maroon 5 вийшов у 2021 році. Артист привернув таку увагу через скандал навколо чуток про його зради. Ймовірна колишня дівчина співака заявила, що він мав з нею стосунки в той час, коли його дружина була вагітна. 

Інші підсумки 2022 в музиці

  • Журнал Rolling Stone опублікував щорічний рейтинг зі 100 найкращих пісень 2022 року. Серед тих, які найбільше прослуховували, треки Бейонсе, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлза.
  • Журнал Time назвав найкращого артиста 2022 року. Ним став популярний південнокорейський дівочий гурт Blackpink.
  • Стрімінговий сервіс Spotify назвав найпопулярнішими виконавцями таких артистів – Bad Bunny, Тейлор Свіфт, Дрейка, The Weeknd і BTS.
Автор: Марія Касій