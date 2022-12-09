Адам Левін і Рікі Мартін: яких світових артистів гуглили найчастіше у 2022 році

Google опублікував традиційне дослідження Year In Search. Дізнавайтесь нижче, яких музикантів та гуртів гуглили найчастіше.

Google підбиває підсумки 2022 року дослідженням Year In Search, у якому можна дізнатись, що чи про кого хотіли дізнатись люди найчастіше. Такі висновки вийшли й про музикантів. Хто потрапив у десятку – дізнавайтесь нижче.

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Музиканти та гурти, яких гуглили найчастіше

1. Адам Левін – соліст гурту Maroon 5.

2. Мері Джей Блайдж (Mary J. Blige) – 51-річна американська співачка та авторка пісень.

3. Ліл Тіджей (Lil Tjay) – американський репер.

4. Кендрік Ламар – 35-річний американський репер.

5. Migos – хіп-хоп гурт, який складався з реперів Quavo, покійного Takeoff та Offset – чоловіка реперки Cardi B.

6. Томмі Лі – барабанник рок-гурту Mötley Crüe.

7. Кейт Буш – британська співачка.

8. Рікі Мартін – пуерториканський співак.

9. Young Thug – американський репер.

10. Foo Fighters – рок-гурт, створений колишнім учасником Nirvana Дейвом Гролом.

Інші підсумки 2022 в музиці

Журнал Rolling Stone опублікував щорічний рейтинг зі 100 найкращих пісень 2022 року. Серед тих, які найбільше прослуховували, треки Бейонсе, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлза.

Журнал Time назвав найкращого артиста 2022 року. Ним став популярний південнокорейський дівочий гурт Blackpink.

Стрімінговий сервіс Spotify назвав найпопулярнішими виконавцями таких артистів – Bad Bunny, Тейлор Свіфт, Дрейка, The Weeknd і BTS.