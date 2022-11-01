28-річний Takeoff був учасником хіп-хоп тріо Migos, і його справжнє ім'я – Кершник Карі Болл. У боулінг-клубі 810 Billiards & Bowling Houston він відпочивав з репером Quavo, який також виступав у тріо. Музиканти грали в кості, а близько 3 ночі в закладі спалахнула сварка, і невідомий відкрив стрілянину.
До теми У зірки "Кримінального чтива", який був в Україні, помер 25-річний син
Як застрелили 28-річного репера Takeoff
Як йдеться в джерелі, о 2:30 відвідувачі боулінг-клубу почули 5 пострілів та крики. Репера Takeoff знайшли на підлозі й викликали поліцію. Він був уже мертвий, адже куля, нібито, влучила в голову. Крім Кершника Карі Болла постраждали ще двоє людей, їх доставили в лікарню.
Буквально за кілька годин до смерті Takeoff запостив в інстаграм-сторіс кадр, на якому він підкурював цигарку біля боулінг-клубу. Це його останнє фото.
Репер Takeoff перед смертю / Фото з інстаграм-сторіс артиста
Що відомо про репера Takeoff
- Музичну кар'єру Кершник Карі Болл почав 2008 року. Разом з дядьком Quavo та двоюрідним братом Offset він об'єднався в музичне тріо Migos.
- 2013 року вони випустили трек Versace, який став хітом і посів 99 місце в рейтингу Billboard Hot 100. Тоді як пісня Bad and Boujee, записана 2016 року з репером Lil Uzi Vert, очолила Billboard Hot 100.
- За день до смерті Takeoff тріо випустило новий трек Messy і кліп на нього.