Авторитетний журнал Time наприкінці року називає найвидатніших людей у різних сферах. Найкращими артистами у 2022 році за їхньою версією стали Blackpink.

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Blackpink – артисти 2022 року

Південнокорейський дівочий гурт Blackpink прикрасив обкладинку журналу як найкращі музиканти цього року. Джісу, Дженні, Розе і Ліса завоювали серця прихильників новими хітами та альбомом Born Pink.

Ми доклали багато праці, щоб виглядати як супержінки. Зрештою, ми дуже звичайні дівчата,

– кажуть співачки.

Найбільш прослухованим хітом колективу стала пісня Pink Venom. Нею захоплювались не тільки фани, але й світові зірки.

Зараз виконавиці готуються до нового світового туру, який запланований з грудня до початку наступного 2023 року.



Артисти року / Фото з інстаграму гурту

Зауважимо, гурту немає серед артистів 2022 року за версією музичного стрімінгового сервісу Spotify. Платформа назвала найпопулярнішими Bad Bunny, Тейлор Свіфт, Дрейка, The Weeknd і BTS.