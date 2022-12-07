Авторитетний журнал Time наприкінці року називає найвидатніших людей у різних сферах. Найкращими артистами у 2022 році за їхньою версією стали Blackpink.
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Blackpink – артисти 2022 року
Південнокорейський дівочий гурт Blackpink прикрасив обкладинку журналу як найкращі музиканти цього року. Джісу, Дженні, Розе і Ліса завоювали серця прихильників новими хітами та альбомом Born Pink.
Ми доклали багато праці, щоб виглядати як супержінки. Зрештою, ми дуже звичайні дівчата,
– кажуть співачки.
Найбільш прослухованим хітом колективу стала пісня Pink Venom. Нею захоплювались не тільки фани, але й світові зірки.
Зараз виконавиці готуються до нового світового туру, який запланований з грудня до початку наступного 2023 року.
Артисти року / Фото з інстаграму гурту
Що відомо про BlackpinkПівденнокорейський жіночий гурт створює пісні у стилі К-рор та хіп-хоп. Його заснували у 2016 році компанія YG Entertainment. Того самого року колектив дебютував з альбомом Square One, після чого став найкращою корейською групою за версією видання Billboard. Знаковим хітом для колективу став трек Ddu-Du Ddu-Du.
У наступних роках Blackpink запрошували на нагородження музичними преміями, вони виступали та записували спільні пісні разом з американськими знаменитостями. У створенні композицій виконавиці використовують як корейську, так і англійську мови.