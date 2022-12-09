Google підбиває підсумки 2022 року дослідженням Year In Search, у якому можна дізнатись, що чи про кого хотіли дізнатись люди найчастіше. Такі висновки вийшли й про музикантів. Хто потрапив у десятку – дізнавайтесь нижче.

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Музиканти та гурти, яких гуглили найчастіше

1. Адам Левін – соліст гурту Maroon 5.

2. Мері Джей Блайдж (Mary J. Blige) – 51-річна американська співачка та авторка пісень.

3. Ліл Тіджей (Lil Tjay) – американський репер.

4. Кендрік Ламар – 35-річний американський репер.

5. Migos – хіп-хоп гурт, який складався з реперів Quavo, покійного Takeoff та Offset – чоловіка реперки Cardi B.

6. Томмі Лі – барабанник рок-гурту Mötley Crüe.

7. Кейт Буш – британська співачка.

8. Рікі Мартін – пуерториканський співак.

9. Young Thug – американський репер.

10. Foo Fighters – рок-гурт, створений колишнім учасником Nirvana Дейвом Гролом.

Зауважимо, що у виданнях зазначають, що Адам Левін опинився на першому місці не завдяки своїй музичній кар'єрі, адже останній альбом гурту Maroon 5 вийшов у 2021 році. Артист привернув таку увагу через скандал навколо чуток про його зради. Ймовірна колишня дівчина співака заявила, що він мав з нею стосунки в той час, коли його дружина була вагітна.

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