Google подводит итоги 2022 года исследованием Year In Search, в котором можно узнать, что или о ком хотели узнать люди чаще всего. Такие выводы получились и о музыкантах. Кто попал в десятку – узнайте ниже.

Читайте также TVORCHI выпустили стильный клип на трек, с которым идут на Нацотбор Евровидения-2023

Музыканты и группы, которых гугли чаще всего

1. Адам Левин – солист группы Maroon 5.

2. Мэри Джей Блайдж (Mary J. Blige) – 51-летняя американская певица и автор песен.

3. Лил Тиджей (Lil Tjay) – американский рэпер.

4. Кендрик Ламар – 35-летний американский рэпер.

5. Migos – хип-хоп группа, которая состояла из рэперов Quavo, покойного Takeoff и Offset – мужчины рэперки Cardi B.

6. Томми Ли – барабанщик рок-группы Mötley Crüe.

7. Кейт Буш – британская певица.

8. Рики Мартин – пуэрториканский певец.

9. Young Thug – американский рэпер.

10. Foo Fighters – рок-группа, созданная бывшим участником Nirvana Дэйвом Гролом.

Отметим, что в изданиях отмечают, что Адам Левин оказался на первом месте не благодаря своей музыкальной карьере, ведь последний альбом группы Maroon 5 вышел в 2021 году. Артист привлек такое внимание из-за скандала вокруг слухов о его изменах. Вероятная бывшая девочка певца заявила, что он имел с ней отношения в то время, когда его жена была беременна.

Другие итоги 2022 года в музыке