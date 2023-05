Уже у вівторок, 9 травня, у Ліверпулі відбудеться перший півфінал 67-го пісенного конкурсу Євробачення. 2023 року за перемогу борються 37 країн. Букмекери вже визначилися з десяткою фаворитів, а поки згадаємо, хто та скільки разів забирав кришталевий мікрофон додому. Про це читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть Відкриття Євробачення-2023: чим вразили TVORCHI та інші учасники на доріжці – фото та відео

Перший конкурс Євробачення відбувся 1956 року у Швейцарії. Участь у ньому взяли лише сім країн – Швейцарія, Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург і Нідерланди. Кожна з них підготувала по дві пісні, але, як не дивно, перемогла представниця Швейцарії Ліз Ассія з піснею Refrain.

Наступного року до конкурсу доєдналися Австрія, Данія та Велика Британія. Ще через рік – Швеція, згодом Фінляндія, Іспанія та Югославія, а пізніше – Португалія та Ірландія. Шлях України на Євробаченні розпочався аж 2003 року, коли в Латвію поїхав Олександр Пономарьов з піснею Hasta la vista. З огляду на те, що Україна пропустила попередні 47 конкурсів Євробачення, то не найбільше разів здобувала перемогу, але все одно серед лідерів.

Які країни найчастіше перемагали на Євробаченні

Так, найчастіше на Євробаченні перемагала Ірландія – 7 разів. Усе почалося 1970 року з пісні All Kinds of Everything у виконанні Дани Скеллон. Тоді вона перемагала тричі підряд – з 1992 по 1994 рік.

На другій сходинці Швеція – 6 перемог. Вперше це сталося 1974 року, коли квартет АВВА поїхав у Велику Британію з піснею Waterloo. Крайній раз Швеція перемагала на Євробаченні 2015 року, коли Монс Сельмерлев виконав пісню Heroes. Вона присвячена дітям, яких цькували у шкільні роки.

Монс Сельмерлев – Heroes: дивіться відео онлайн

Третю сходинку ділять Франція, Люксембург, Велика Британія та Нідерланди . Кожна з цих країн перемагала по 5 разів .

. Кожна з цих країн перемагала по . На четвертому місці Ізраїль з 4 перемогами. До того ж дві з них були підряд – 1978 та 1979 років. Однак найефектнішою переможницею з Ізраїлю є Нетта Барзілай, яка 2018 року підірвала Лісабон вигадливим треком Toy. Тоді вона отримала найбільшу кількість балів від глядачів.

Нетта Барзілай – Toy: дивіться відео онлайн

П'ятірку лідерів закривають Данія, Норвегія, Італія та Україна . Ці країни по 3 рази перемагали на пісенному конкурсі Євробачення.

. Ці країни по перемагали на пісенному конкурсі Євробачення. З 2 перемогами – Швейцарія, Іспанія, Австрія, Німеччина .

– . Тоді як по одному разу перемагало аж 11 країн – Монако, Бельгія, Югославія, Естонія, Латвія, Туреччина, Фінляндія, Португалія, Росія, Азербайджан, Сербія.

Нагадаємо, що перший півфінал Євробачення відбудеться вже 9 травня о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі з Ліверпуля ми побачимо виступи 15 учасників. Дізнавайтеся, де і коли дивитись онлайн-трансляцію конкурсу.