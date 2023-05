Уже во вторник, 9 мая, в Ливерпуле состоится первый полуфинал 67 песенного конкурса Евровидения. В 2023 году за победу борются 37 стран. Букмекеры уже определились с десяткой фаворитов, а пока вспомним, кто и сколько раз забирал хрустальный микрофон домой. Об этом читайте дальше в материале 24 Канала.

Первый конкурс Евровидения прошел в 1956 году в Швейцарии. Участие в нем приняли только семь стран – Швейцария, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерланды. Каждая из них подготовила по две песни, но, как ни странно, победила представительница Швейцарии Лиз Ассия с песней Refrain.

В следующем году к конкурсу присоединились Австрия, Дания и Великобритания. Еще через год – Швеция, затем Финляндия, Испания и Югославия, а позже – Португалия и Ирландия. Путь Украины на Евровидении начался в 2003 году, когда в Латвию поехал Александр Пономарев с песней Hasta la vista. Учитывая то, что Украина пропустила предыдущие 47 конкурсов Евровидения, то не больше всего раз одерживала победу, но все равно среди лидеров.

Какие страны чаще всего побеждали на Евровидении

Так, чаще всего на Евровидении побеждала Ирландия – 7 раз. Все началось в 1970 году с песни All Kinds of Everything в исполнении Даны Скеллон. Потом она побеждала три раза подряд – с 1992 по 1994 год.

На второй строчке Швеция – 6 побед. Впервые это произошло в 1974 году, когда квартет АВВА поехал в Великобританию с песней Waterloo. Крайний раз Швеция побеждала на Евровидении 2015, когда Монс Сельмерлев исполнил песню Heroes. Она посвящена детям, которых травили в школьные годы.

Монс Сельмерлев – Heroes: смотрите видео онлайн

Третью строчку делят Франция, Люксембург, Великобритания и Нидерланды . Каждая из этих стран побеждала по 5 раз .

. Каждая из этих стран побеждала по . На четвертом месте Израиль с 4 победами. К тому же, две из них были подряд – 1978 и 1979 годов. Однако самой эффектной победительницей из Израиля является Нетта Барзилай, которая в 2018 году взорвала Лиссабон затейливым треком Toy. Тогда она получила самое большое количество баллов от зрителей.

Нетта Барзилай – Toy: смотрите видео онлайн

Пятерку лидеров закрывают Дания, Норвегия, Италия и Украина . Эти страны по 3 раза побеждали на песенном конкурсе Евровидения.

. Эти страны по побеждали на песенном конкурсе Евровидения. С 2 победами – Швейцария, Испания, Австрия, Германия .

– . Тогда как по одному разу побеждало 11 стран – Монако, Бельгия, Югославия, Эстония, Латвия, Турция, Финляндия, Португалия, Россия, Азербайджан, Сербия.

Напомним, первый полуфинал Евровидения состоится уже 9 мая в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире из Ливерпуля мы увидим выступления 15 участников. Узнавайте, где и когда смотреть онлайн-трансляцию конкурса.