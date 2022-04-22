"Яка з нього тут користь": дружина Мірошниченка заступилась за чоловіка, який вів події у Польщі

Інна Мірошниченко, дружина ведучого Тимура, розповіла, що не всі хвалили його за виїзд у Польщу, аби провести там благодійні заходи на підтримку України. Проте вона переконана, що краще він нехай робить це, ніж відсижується у Києві.

На час воєнного стану в Україні чоловіки не можуть покидати країну, якщо у них немає іншого громадянства, вони студенти чи багатодітні батьки. Тому Інна з двома дітьми у березні відправилась у Німеччину, а Тимур повернувся у столицю, звідки виїжджав під обстрілами.

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Щоправда, чоловік вже виїжджав у Польщу за спеціальною процедурою, оскільки був ведучим на масштабному телемарафоні #SaveUkraine, де він та Маша Єфросиніна були ведучими зі сторони України. На тому концерті вдалось зібрати 40 мільйонів гривень для українців.

Інна зізналась, що не знала, чи розповідати про цей концерт варто було підписникам, тому що одразу чекала на хейт у соцмережах.

Місія цього заходу була проста – надати розголос війні в Україні, щоб люди про неї почули по всьому світу. Я розумію, якби люди просто запитали: "А як виїхати чоловіку?", щоб вони зрозуміли механізм або просто із цікавості. Але ні, більшість людей виливала свій хейт, що так не можна, що одні воюють, а інші кудись виїжджають. Хоча я не розумію, яка від нього користь, коли він сидить у Києві не в прямому ефірі на роботі і нічого не робить,

– каже Інна.

Вона додала, що таке практикував не лише Тимур, а й Євген Клопотенко, до прикладу, який теж їздить у Європу з культурною місією.

"Євген Клопотенко теж у Польщі. Тому що це дійсно круто. Ми повинні демонструвати світові це. Бо як би нам не хотілось, самостійно ми не впораємось без підтримки світу", – переконана Інна.