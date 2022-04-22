Во время военного положения в Украине мужчины не могут покидать страну, если у них нет другого гражданства, они студенты или многодетные родители. Поэтому Инна с двумя детьми в марте отправилась в Германию, а Тимур вернулся в столицу, откуда уезжал под обстрелами.

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Правда, мужчина уже уезжал в Польшу по специальной процедуре, поскольку был ведущим на масштабном телемарафоне #SaveUkraine, где он и Маша Ефросинина были ведущими со стороны Украины. На концерте удалось собрать 40 миллионов гривен для украинцев.

Инна призналась, что не знала, рассказывать ли об этом концерте стоило подписчикам, потому что сразу ждала хейта в соцсетях.

Миссия этого мероприятия была проста – рассказать о войне в Украине, чтобы люди о ней услышали по всему миру. Я понимаю, если бы люди просто спросили: "А как уехать мужчине?", чтобы они поняли механизм или просто из любопытства. Но нет, большинство людей выливало свой хейт, что так нельзя, что одни воюют, а другие куда-то уезжают. Хотя я не понимаю, какая от него польза, когда он сидит в Киеве не в прямом эфире на работе и ничего не делает,

– говорит Инна.

Она добавила, что такое практиковал не только Тимур, но и Евгений Клопотенко, к примеру, тоже ездящий в Европу с культурной миссией.

"Евгений Клопотенко тоже в Польше. Потому что это действительно круто. Мы должны демонстрировать миру это. Потому что как бы нам ни хотелось, самостоятельно мы не справимся без поддержки мира", – убеждена Инна.