Столиця України помалу повертається до життя, хоча влада України рекомендує ще затриматись і не поспішати у Київ. Проте траси стають заповненішими, а вулиці міст – людянішими. На роботу також повернувся ведучий Тимур Мірошниченко.

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Чоловік дорогою до Києва зняв уривки з Житомирської траси, якою зазвичай їдуть водії з західних регіонів до столиці. Масштаби руйнувань вражають: уся продовольча та житлова інфраструктура біля дороги зруйнована. Також залишилось чимало російської техніки з їхніми позначками Z та V, уламків від автомобілів. Поки комунальні служби, ДСНС та волонтери розбирають завали, передмістя Києва наразі виглядає апокаліптично.

Мірошниченко показав руйнування на Житомирській трасі: відео

Варто додати, що на одному з кадрів постав пологовий, де ще півтора року тому народжувала свого сина Домініка – Ілона Гвоздьова. Їй дуже важко дивитись на те, що з будівлею, де народилось тисячі життів, зробила російська армія.



Пологовий будинок "Адоніс" неподалік Києва / Фото з інстаграм-сторіс Гвоздьової