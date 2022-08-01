Виконавиця вже пройшла чимало обстежень, однак причину виникнення настільки сильного головного болю так і не змогли виявити.

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Злату Огнєвіч мучать сильні головні болі

Артистка поділилася, що біль може тривати два тижні, повторюючись через кілька днів. При цьому Злата намагається вести здоровий спосіб життя: раціонально харчується, займається спортом, добре відпочиває. Співачці не допомагають навіть сильні знеболювальні.

Ніколи з вами цим не ділилася. Але, можливо, за весь той час, який я борюся з цією недугою з'явились якісь нові методики, які реально можуть мені допомогти. З самого дитинства я страждаю на шалені головні болі, такі собі мігрені. При чому знеболювальні мене беруть тільки частково і біль все одно залишається десь там далекий. Нудота, погане самопочуття,

– розповіла Злата.



Злата Огнєвіч про хворобу / Скриншот інстаграм-сторіс співачки



Злата Огнєвіч про хворобу / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, нещодавно про хворобу розповіла акторка Катерина Тишкевич. Вона вже близько 8-ми років терпить сильний головний біль, в Україні дівчині так і не змогли поставити діагноз. Через хворобу Катерині важко вставати з ліжка. Вона намагається багато спати, оскільки важко перебувати у свідомості. Таблетки майже не допомагають.

Акторка збирала кошти на лікування за кордоном, розраховувала, що там їй допоможуть. Останній місяць зірка чекала відповіді від Данії з датою консультації. Але отримала невтішну відповідь. Катерину зможуть прийняти не раніше жовтня. Нараз зірка змушена приймати токсичний препарат, "з яким трохи легше".