Про хворобу Катерини розповіла її колега Анастасія Цимбалару. Згодом сама Катя опублікувала фото, на якому зображена втомленою через хворобу, та поділилася, що з нею.

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Хвороба Катерини Тишкевич

Вже 8 років Катерина страждає від страшенного головного болю. За цей час вона випробувала всі можливі методи лікування в Україні, але результату немає. Зараз навіть минулі методи лікування (17 таблеток на день і постійні крапельниці) перестали працювали. Катя не встає з ліжка,

– розповіла Цимбалару.

Усі ці 4 місяці повномасштабної війни акторка попри страшний біль продовжувала волонтерити й допомагати нашій країні, але зараз допомога потрібна їй: "Під час проведення нещодавнього МРТ у мозку знайшли зміни, але поставити діагноз в Україні не можуть, тому відправляють її на обстеження в Європу, де зможуть зробити діагностику, знайти причину та нарешті призначити ефективне лікування. Немає можливості зараз заробляти своєю основною сферою діяльності, потрібно зібрати гроші. Наразі сума складає 11 300 євро. Ці кошти потрібні на поїздку та діагностику в Німеччині".

Катерина продовжує шукати інші, дешевші клініки, де її будуть готові прийняти, однак на це немає багато часу. Колега Тишкевич попросила всіх долучитися до збору та допомогти у цій боротьбі за можливість жити повноцінним життям.

Допомогти Катерині Тишкевич можна за цими реквізитами: Приватбанк: 5168755474454812 Тишкевич Катерина Ігорівна

Монобанк: 5375411405387759 Тишкевич Катерина

PayPal: tyshkevich94@gmail.com



Цимбалару про хворобу Тишкевич / Скриншот з фейсбуку Цимбалару

На інстаграм-сторінці Катерина також розповіла про свою хворобу, а також про те, які методи лікування за ці 8 років вона використовувала, щоб подолати нестерпний головний біль.

Головний симптом – це нестерпний головний біль, який починається раптово і не відпускає ні на секунду, болить 24/7 так сильно, що я не можу говорити чи тримати очі відкритими. Моя мама невролог, тому просто повірте, що ми були майже у всіх найкращих лікарів нашої країни,

– поділилася акторка.

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