Під час лікування вона вела особистий блог в інстаграмі. Прощальний допис написала завчасно й попросила опублікувати його після смерті.

Читайте також Це сталося у дуже страшний день, – Сумська про похорон мами та чому картає себе після її смерті

Померла блогерка Віра Бочкур

На час смерті їй був 31 рік. Блогерка з Кропивницького понад усе хотіла жити й попри всі невтішні прогнози лікарів вірила, що так і буде. Але у цій жорстокій боротьбі перемогла смерть.

"Якщо ви читаєте цей допис, то, на жаль, сталось найгірше… Я завжди думала, що так багато скажу в останньому пості, але коли я почала розуміти, що це може статись скоро, всі слова наче вилетіли… Я хочу, щоб ви запам’ятали мене завжди усміхненою, щасливою, сильною і гарною, як на цьому фото", – написала Віра.

Я хочу, щоб ви жили тут і зараз, цінували життя, берегли один одного, любили Бога усім серцем, не забували казати "дякую" і ніколи не здавались! Обіймаю вас серцем і хочу сказати вам дякую! Завдяки вам, я прожила найкрутіші 4 роки життя, хоча спочатку так багато мені не давали! Я вірю, що мій блог був для вас корисним. Я вже на небі,

– звернулася Віра до читачів.

Віра лікувалася разом з сином

У 2018 році у сина Віри – Максима діагностували рак, була ймовірність того, що потрібна пересадка печінки. Тоді малюку було лише 5 місяців. Віра готувалася стати донором і саме під час обстеження дізналася свій діагноз – рак товстого кишківника з метастазами в печінці.

Тоді була переконана, що це помилка, не могла повірити в це. Але згодом діагноз підтвердився. Коли лікарі казали, що потрібно почати негайне лікування, Віра відмовлялася, казала, що потім, бо головне – вилікувати сина. Але часу зволікати не було. Блогерка почала боротися за життя разом з сином.

Боротьба Максима тривала 10 місяців, він одужав. Скоро йому виповниться 5 років. Але страшна хвороба забрала його матусю, він вже ніколи не зможе побачити її.

Лікарі казали Вірі, що їй залишилось жити місяць

13 липня у своєму блогу Віра опублікувала допис, в якому повідомила, що їй залишилося жити максимум місяць. Зазначимо, на початку війни вона переїхала до Німеччини, де продовжила лікування. Поруч з Вірою завжди був чоловік – футболіст Роман Бочкур. Блогерка до останнього вірила, що зможе перемогти смерть, вона не хотіла миритися з тим, що доведеться покинути рідних.

До мене заходили лікарі й знов казали, що нічого не змінилось, і місяць життя – це максимум. Звичайно, що я плачу, коли таке чую, але сьогодні після розмови з психологом, я зрозуміла, що я не хочу в це вірити, я вірила і боролась останні 4 роки, і буду продовжувати це робити до останнього! Після розмови я зрозуміла, що я не хочу здаватись, змирятись і просто чекати смерті!

– писала Бочкур в інстаграмі.

5 місяців тому Віра давала інтерв'ю Раміні Есхакзай. Там розповіла про свій діагноз, боротьбу з раком. Вона неодноразово говорила, що дуже хоче жити, що ще багато не встигла. Віра завжди усміхалася та мотивувала читачів ніколи не здаватися.

Інтерв'ю Віри Бочкур: дивіться відео онлайн