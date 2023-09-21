Популярність українського рок-гурту тримає високу планку серед інших виконавців. А вічні хіти лунають, як на радіостанціях, так і в навушниках кожного із нас. Де зараз виступає Вакарчук та які зміни у житті співака, розповість 24 Канал.

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Дитинство й шлях до кандидата наук

Святослав народився у травні 1975 року в місті Мукачево, що на Закарпатті, однак дитинство та юнацькі роки пройшли у Львові. Батьки, мабуть, побачили у хлопцеві потяг до музики, та віддали на уроки гри скрипки. Крім того, у школі юнак був активним учасником театральних постанов і навіть брав участь в КВК.



Вакарчук у дитинстві / Фото з інстаграму співака



Святослав Вакарчук із мамою / Фото з інстаграму співака

При вступі у вищий навчальний заклад обрав фізичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Опісля, здобув і другу вищу освіту за фахом економіста міжнародника. Мало хто знає, що Вакарчук є автором декількох наукових робіт, має ступінь кандидата наук.

До слова, його уже покійний батько Іван Вакарчук із 1990 по 2007 роки був ректором Львівського університету, а з 2007 по 2010 – міністром освіти та науки України.



Святослав Вакарчук з батьком / Фото "РБК-Україна"

Як виник гурт "Океан Ельзи"

У 1994 році у Львові створили гурт "Океан Ельзи" за участю Вакарчука, Гудімова, Хусточки та Глініна. Не усім відомо, що до цього часу колектив мав іншу назву – "Клан тиші". Сповнені запалу, молоді хлопці починають творити нову еру української музики. З переїздом до Києва у 1998 році гурт випускає дебютний альбом та кліп "Там де нас нема" і одразу здобуває прихильність аудиторії та любов українців.

"Океан Ельзи" – "Там де нас нема": дивіться відео онлайн

Що цікаво, "Океан Ельзи" досить відомі й популярні в Росії, хоча пісні гурт виконує українською мовою. Їхні композиції неодноразово ставали саундтреками українських та іноземних фільмів.

За час існування декілька разів мінявся склад компанії, однак незмінним виконавцем залишається Вакарчук. ОЕ виступили із сотнями, якщо не тисячами концертів, і є одними із небагатьох, хто може зібрати цілі стадіони. Наприклад, у 2014 році на виступ гурту на "Арені Львів" прийшли понад 40 тисяч людей.

Повний виступ "Океан Ельзи" на "Арені Львів" 2014 рік: дивіться відео онлайн

Особисте життя фронтмена ОЕ Вакарчука

Чоловік понад 20 років був у шлюбі зі стилісткою Лялею Фонаревою. У пари спільних дітей не було, однак ексдружина співака має доньку від першого шлюбу, яку Святослав і виховував.



Святослав Вакарчук з ексдружиною і дочкою / Фото з інстаграму співака

Причину розлучення ніхто зі сторін не розголошував, але за чутками, у рок-зірки появилась нова жінка. У серпні 2021 року в нього народився син Іван. Журналісти з'ясували, що мамою дитини може бути продюсерка Radioaktive Film Євгенія Яцута.

21 червня 2022 року музикант вдруге став батьком. Кохана народила йому донечку Соломію. Однак батьки не розголошують інформацію про дітей, оберігають їх від сторонніх очей.



Святослав Вакарчук з іграшкою сина / Фото з інстаграму артиста

Вакарчуку приписували роман із відомою співачкою Христиною Соловій, яка була його фавориткою у "Голосі країни". Однак дівчина категорично заперечила будь-які інші стосунки зі співаком, крім робочих.



Соловій стала помічницею Вакарчука в новому сезоні "Голос країни"/ Фото з інстаграму співачки

Політична діяльність

Під час "Помаранчевої революції" у 2004 році Вакарчук став на підтримку Віктора Ющенка, та на майдані виконав пісню "Вставай", що стала другим гімном після державного.

"Океан Ельзи" виконують пісню "Вставай" під час "Помаранчевої революції": дивіться відео онлайн

Уперше до Верховної Ради співак потрапив від партії "Наша Україна – народна самооборона", однак протримався у лавах депутатства всього лиш рік.

У 2019 році чоловік повернувся до політичної кар'єри вже із власною партією "Голос". Але менше, ніж за рік діяльності, знову склав мандат, аргументуючи, що він вже виконав свою місію.



Вакарчук і партія "Голос"/ Фото УНІАН

Де сьогодні Вакарчук

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну співак пішов до військкомату, щоб вступити до лав Збройних Сил. Однак йому наказали продовжувати робити те, що він вміє найкраще. Від того часу Вакарчук їздить на фронт із виступами до наших захисників. Чоловіку уже надали звання старшого лейтенанта.

Цю місію артист продовжує виконувати й надалі. Гурт виступає із концертами за межами України й долучається до благодійних зборів на потреби армії чи інших запитів суспільства. На офіційній сторінці гурту в інстаграмі йдеться, що лише за літо 2022 року на допомогу країні вдалось зібрати понад 19 мільйонів гривень.

За час повномасштабної війни артист написав декілька тематичних пісень, зокрема: "Місто Марії", яку присвячено захисникам Маріуполя, "Квіти мінних зон" – пісня мала вийти у 2022 році, однак її вирішили зробити проєктом допомоги для українських захисників, а також представили оновлену версію "Я їду додому", як присвяту українським саперам.

"Океан Ельзи" – "Я їду додому" (new version): дивіться відео онлайн

Як змінився співак Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму ОЕ

Автор: Марта Гнат