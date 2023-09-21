Популярность украинской рок-группы держит высокую планку среди других исполнителей. А вечные хиты раздаются как на радиостанциях, так и в наушниках каждого из нас. Где сейчас выступает Вакарчук и какие изменения в жизни певца, расскажет 24 Канал.

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Детство и путь к кандидату наук

Святослав родился в мае 1975 года в городе Мукачево на Закарпатье, однако детство и юношеские годы прошли во Львове. Родители, видимо, увидели в паре влечения музыкой и отдали на уроки игры скрипки. Кроме того, в школе юноша был активным участником театральных постановок и даже участвовал в КВН.



Вакарчук в детстве / Фото с инстаграмма певца



Святослав Вакарчук с мамой / Фото с инстаграмма певца

При поступлении в высшее учебное заведение избрал физический факультет Львовского университета имени Ивана Франко. Потом получил и второе высшее образование по специальности экономиста международника. Мало кто знает, что Вакарчук является автором нескольких научных работ, имеет степень кандидата наук.

К слову, его уже усопший отец Иван Вакарчук с 1990 по 2007 годы был ректором Львовского университета, а с 2007 по 2010 – министром образования и науки Украины.



Святослав Вакарчук с отцом / Фото "РБК-Украина"

Как возникла группа "Океан Эльзы"

В 1994 году во Львове была создана группа "Океан Эльзы" с участием Вакарчука, Гудимова, Хусточки и Глинина. Не всем известно, что до этого времени коллектив имел другое название – "Клан тишины". Исполненные страсти, молодые ребята начинают творить новую эру украинской музыки. С переездом в Киев в 1998 году группа выпускает дебютный альбом и клип "Там, где нас нет" и сразу приобретает приверженность аудитории и любовь украинцев.

"Океан Эльзы" – "Там, где нас нет": смотрите видео онлайн

Что интересно, "Океан Эльзы" достаточно известны и популярны в России, хотя песни группа исполняет на украинском языке. Их композиции не раз становились саундтреками украинских и иностранных фильмов.

За время существования несколько раз менялся состав компании, однако постоянным исполнителем остается Вакарчук. ОЭ выступили с сотнями, если не тысячами концертов, и являются одними из немногих, кто может собрать целые стадионы. К примеру, в 2014 году на выступление группы на "Арене Львов" пришли более 40 тысяч человек.

Полное выступление "Океан Эльзы" на "Арене Львов" 2014: смотрите видео онлайн

Личная жизнь фронтмена ОЭ Вакарчука

Мужчина более 20 лет состоял в браке со стилисткой Лялей Фонаревой. У пары общих детей не было, однако у экс-жены певца есть дочь от первого брака, которую Святослав и воспитывал.



Святослав Вакарчук с экс-женой и дочерью / Фото из инстаграмма певца

Причину развода никто из сторон не разглашал, но по слухам, у рок-звезды появилась новая женщина. В августе 2021 года у него родился сын Иван. Журналисты выяснили, что мамой ребенка может быть продюсер Radioaktive Film Евгения Яцута.

21 июня 2022 года музыкант во второй раз стал отцом. Возлюбленная родила ему дочь Соломию. Однако родители не разглашают информацию о детях, оберегают их от посторонних глаз.



Святослав Вакарчук с игрушкой сына / Фото из инстаграмма артиста

Вакарчуку приписывали роман с известной певицей Кристиной Соловий, которая была его фавориткой в "Голосе страны". Однако девушка категорически отрицала какие-либо другие отношения с певцом, кроме рабочих.



Соловий стала помощницей Вакарчука в новом сезоне "Голос країни"/ Фото с инстаграмма певицы

Политическая деятельность

Во время "Оранжевой революции" в 2004 году Вакарчук стал в поддержку Виктора Ющенко, и на площади исполнил песню "Вставай", которая стала вторым гимном после государственного.

"Океан Эльзы" исполняют песню "Вставай" во время "Оранжевой революции": смотрите видео онлайн

Впервые в Верховную Раду певец попал от партии "Наша Украина – народная самооборона", однако продержался в рядах депутатства всего год.

В 2019 году мужчина вернулся в политическую карьеру уже с собственной партией "Голос". Но меньше, чем через год деятельности, снова составил мандат, аргументируя, что он уже выполнил свою миссию.



Вакарчук и партия "Голос"/ Фото УНИАН

Где сегодня Вакарчук

С началом полномасштабного вторжения России в Украину певец пошел в военкомат, чтобы вступить в ряды Вооруженных Сил. Однако ему приказали продолжать делать то, что он умеет лучше. С того времени Вакарчук ездит на фронт с выступлениями к нашим защитникам. Мужчине уже присвоили звание старшего лейтенанта.

Эту миссию артист продолжает выполнять и дальше. Группа выступает с концертами за пределами Украины и приобщается к благотворительному собранию на нужды армии или других запросов общества. На официальной странице группы в инстаграмме говорится, что только за лето 2022 на помощь стране удалось собрать более 19 миллионов гривен.

За время полномасштабной войны артист написал несколько тематических песен, в частности: "Город Марии", посвященный защитникам Мариуполя, "Цветы минных зон" – песня должна была выйти в 2022 году, однако ее решили сделать проектом помощи для украинских защитников, а также представили обновленную версию "Я еду домой", как посвящение украинским саперам.

"Океан Эльзы" – "Я еду домой" (new version): смотрите видео онлайн

Как изменился певец Святослав Вакарчук / Фото из инстаграмма ОЕ

Автор: Марта Гнат