Злата Огнєвіч зізналася, як заробляє під час війни

Через війну багато людей втратили роботу. Серед них є артисти. Співачка Злата Огнєвіч відверто розповіла, що зараз приносить їй заробіток, якщо немає виступів.

Зараз артисти виступають для того, щоб зібрати кошти на допомогу Україні. Вони їздять на благодійні концерти за кордон, але більшість з них не оплачуються. Тому зірки живуть на заощадження та шукають інші шляхи заробітку.

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Як Злата Огнєвіч заробляє під час війни

Злата Огнєвіч не лише співає, а й активно веде особистий блог в інстаграмі. Артистка отримує гроші від рекламних колаборацій, а також роялті.

Мені прибуток приносить діджитал світ. Це і блогерство, і рекламні якісь прояви, і прослуховування та використання моєї музики,

– поділилася виконавиця.

Нагадаємо, раніше TAYANNA та Alyosha розповідали, чи отримували гонорари за благодійні концерти за кордоном.

TAYANNA отримала гонорари за 2 виступи в Польщі: 2 тисячі доларів та 200 євро. Також тисячу євро їй принесли роялті.

Alyosha розповідала, що за більшість виступів оплачували лише дорогу та харчування, але вона просила організаторів виступити за гонорар, якщо буде така можливість. Артистка виховує трьох дітей і не хоче сидіти на шиї у свекрухи, з якою живе в США: "На концертах організатори просто можуть віддячити. Але за більшість виступів оплачується лише дорога та харчування".