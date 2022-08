Український співак MELOVIN продовжує виступати Україною з благодійними концертами. На першу половину серпня у нього заплановані концерти заходом.

MELOVIN виступить у Львові

13 серпня виконавець заспіває у Львові, в клубі "Малевич". Вторговані кошти співак пожертвує на ЗСУ – він з командою закупить додаткову амуніцію для українських військових.

Зауважимо, що раніше придбані квитки на концерти MELOVIN в рамках туру "ØCTØPUS", які так і не відбулися – дійсні. Тому квиток на львівський концерт, який придбали на 3.03.2022 не потребує обміну.

Концерти – не лише свято для душі та ментальності, а й пряма допомога нашим збройним силам України, нашим захисникам та захисницям на передовій та всім нам, якомога скоріше знищити ворога та наблизити перемогу,

– поділився MELOVIN.

На благодійному заході артист виконає хіти та улюблені треки шанувальників: "Вітрила", "Under The Ladder", "Ти", "І кров кипить", "Не зволікай", "Dance With The Devil", "Hooligan", "Wonder" та інші пісні.

З початку повномасштабної війни MELOVIN волонтерить та збирає гроші для України. Він пожертвував близько 2 мільйонів гривень на ЗСУ і на цьому не зупиняється.

Зазначимо, завтра, 6 серпня, у Львові відбудеться концерт "Другої Ріки". Щоб зробити збір коштів ще потужнішим, колектив продасть відео виступу як NFT на аукціоні.