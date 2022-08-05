Сейчас артисты выступают для того, чтобы собрать деньги на помощь Украине. Они ездят на благотворительные концерты за границу, но большинство из них не оплачиваются. Поэтому звезды живут на сбережения и ищут другие пути заработка.

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Как Злата Огневич зарабатывает во время войны

Злата Огневич не только поет, но и активно ведет личный блог в инстаграмме. Артистка получает деньги от рекламных коллабораций, а также роялти.

Мне прибыль приносит диджитал мир. Это и блоггерство, и рекламные какие-то проявления, и прослушивание и использование моей музыки,

– поделилась исполнительница.

Напомним, ранее TAYANNA и Alyosha рассказывали, получали ли гонорары за благотворительные концерты за границей.

TAYANNA получила гонорары за 2 выступления в Польше: 2 тысячи долларов и 200 евро. Также тысяча евро ей принесли роялти.

Alyosha рассказывала, что большинство выступлений оплачивали только дорогу и питание, но она просила организаторов выступить за гонорар, если будет такая возможность. Артистка воспитывает троих детей и не хочет сидеть на шее у свекрови, с которой живет в США: "На концертах организаторы просто могут отблагодарить. Но за большинство выступлений оплачивается только дорога и питание".

Обратите внимание! Недавно Даша Астафьева обвинила звезды в зарабатывании денег на благотворительных концертах. Артистка уверена, что не все ее коллеги действительно помогают Украине из-за границы. Мнения Астафьевой по этому поводу читайте по ссылке.